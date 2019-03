Dresden

Auf Autos des Herstellers Toyota hatten es in den vergangenen Tagen Autodiebe abgesehen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stahlen unbekannte Täter gleich vier Fahrzeuge des japanischen Herstellers. Dabei handelte es sich durchweg um hochwertige und teure Fahrzeuge.

So stahlen Unbekannte einen weißen Toyota C-HR in Großzschachwitz von der Bahnhofstraße. Die Polizei schätzte den Wert des zwei Jahre alten Fahrzeugs auf rund 36 000 Euro. Etwa 38 000 Euro Restwert hat dagegen ein blauer Toyota RAV 4. Autodiebe schlugen am Jacob-Winter-Platz zu und stahlen das Auto, das im August 2017 erstmals zugelassen wurde.

Ein weiterer Toyotoa RAV 4 fiel Autodieben am Otto-Dix-Ring in die Hände, das graue Fahrzeug ist zwei Jahre alt und hat ebenfalls einen Wert von 38 000 Euro. Von der Donathstraße in Laubegast nahmen Langfinger einen fünf jahre alten grauen Toyota Auris Hybrid mit einem Wert von 22 000 Euro mit.

In der Heynahtstraße in Gruna erwischte es mit einem Mazda CX-5 das Fabrikat eines anderen japanischen Herstellers. Das schwarze Fahrzeug ist noch nicht einmal zwei Jahre alt und hat einen Wert von 30 000 Euro. Damit beträgt der Gesamtwert der fünf zwischen Donnerstag und Sonnabend gestohlenen Autos 164 000 Euro.

Von tbh