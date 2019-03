Dresden

Die DVB-Autofähre in Klein­zschachwitz steht ab Dienstag bis einschließlich Donnerstag still. Grund der Einschränkung ist ein kurzfristig aufgetretener Getriebeschaden an einem der beiden Propeller-Antriebe. Ersatzweise übernimmt an allen drei Tagen jeweils von 5.30 Uhr bis Mitternacht das Fährschiff „Elbflorenz“ die Personenbeförderung zwischen Kleinzschachwitz und Pillnitz während der Reparaturzeit. Autos können voraussichtlich erst am Freitagmorgen ab 5.30 Uhr wieder übersetzen.

Von DNN