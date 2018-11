Dresden

In der Gläsernen Manufaktur, Lennéstraße 1, wird auch an diesem Sonntag, 18. November, von 10 bis 16 Uhr wieder gebastelt. Diesmal werden Aufziehautos aus recycelten Materialien auf der Ausstellungsfläche in der Orangerie gebaut. 10 und 14 Uhr starten auch die unsere Familienführungen, die wie alle anderen Führungsangebote am Sonntag kostenfrei und deren Inhalte auf das Alter und die Interessen der Kinder zugeschnitten sind.

Von Carolin Seyffert