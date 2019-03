Dresden/Bannewitz

Am Montag, 4. März beginnt der Umbau der Autobahnanschlussstelle Dresden-Südvorstadt an der Autobahn 17. Dort wird die Abfahrt in Richtung Bannewitz bis zum Sommer vierspurig umgestaltet, informiert das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv).

Einige Wochen gesperrt

Im Zuge der Arbeiten wird zunächst die Rampe der Ausfahrt vom 12. März bis zum 20. Mai für Autofahrer gesperrt, die auf der A 17 aus Richtung Dreieck Dresden-West anrollen. Sie müssen bis zur Abfahrt Dresden-Prohlis weiterfahren, dort ab- und gleich wieder auffahren. Denn in der Gegenrichtung bleibt die Abfahrt Dresden-Südvorstadt nutzbar.

Für den Verkehr, der von der Bundesstraße 170 aus kommt, wird die Auffahrt auf die A 17 in Richtung Prag ebenfalls voll gesperrt sein. Das allerdings etwas kürzer: vom 12. März bis zum 12. April. Ab dem 13. April kann immerhin der Verkehr, der aus Richtung Dresden kommt, wieder die Auffahrt in Richtung Prag nutzen. Für den Verkehr, der auf der B 170 aus Richtung Bannewitz kommt, bleibt die Auffahrtsrampe Richtung Prag bis zum 20. Mai gesperrt. Anschließend ist die Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt wieder voll befahrbar.

Kosten des Ausbaus

Die Kosten für den Umbau gibt das Lasuv mit rund 1,6 Millionen Euro an. Finanziert werden sie mit Mitteln des Bundes.

Am 5. Juli will das Landesamt dann auf der Bundesstraße 170 weiterbauen. Die B 170 soll dabei bis Mai 2020 von der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt bis zur Kreuzung mit der Boderitzer Straße umgebaut werden. Über Einzelheiten des Bauablaufs und die Verkehrsführung in der Bauzeit will das Lasuv informieren, sobald alle Einzelheiten feststehen.

Von uh