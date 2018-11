Dresden

In der Gläsernen Manufaktur wird die künftige Auslieferung der Elektroautos für die Abholer zum emotionalen Produkterlebnis. Wer also sein Fahrzeug direkt an der Manufaktur abholt, darf sich im e-Tower die Entstehungsgeschichte vom Atom bis zum fertigen E-Auto auf einer 100 Quadratmeter großen Projektionsfläche anschauen.

Der Tower wurde dafür in den letzten neun Monaten umgebaut. Der Umbau des „e-Tower“ dauerte neun Monate. Auch Kunden von Fahrzeugen der ID. Familie erwartet diese Show ab 2020. Die neue Lounge im e-Tower wurde zu einem modernen Aufenthaltsbereich für Fahrzeugabholer und Gäste umgestaltet. Fahrzeuge können hier von Montag bis Samstag abgeholt werden.

Von LML