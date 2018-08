Dresden

Drei neue Einzeltafeln zeigt den Besuchern des Aussichtsturm der Bismarcksäule in Räcknitz, was sie gen Süden erblicken. Die gravierten Edelstahlplatten erklären zusammen über 20 Fernziele in Richtung Osterzgebirge mit Namen und Entfernung an, darunter zum Beispiel die Babisnauer Pappel. Seit Oktober 2017 gibt es bereits eine Aussichtstafel in Richtung Norden, die markante Punkte im Dresdner Stadtgebiet und an den Nordhängen des Elbtals erläutert.

Zusammen enthüllten Marco Böber, Vorsitzender des Vereins Bismarckturm Dresden, der Amtsleiter für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, Detlef Thiel, mit dem Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Glückauf Süd Dresden (WGS). Christoph Menzel, die Aussichtstafeln. Die WGS unterstütze die Finanzierung der 2300 Euro teuren Infotafeln.

Der Aussichtsturm Bismarcksäule am Moreauweg 1 wurde vom Architekten Wilhelm Kreis (1873-1955) entworfen – Allerdings nicht als Aussichtsturm, sondern ursprünglich als Feuersäule zu Ehren des ersten Reichskanzlers Otto von Bismarck. Seit 2008 führen insgesamt 128 Stufen zur Aussichtsplattform.

Für den Umbau hat sich seit 2003 eine Dresdner Studenteninitiative eingesetzt, aus der der heutige Verein Bismarckturm hervorgeht. Seit 2008 wurden neun Ausstellungstafeln angebracht, die geschichtliche Ereignisse im Zusammenhang mit dem Turm dokumentieren. Pro Jahr besuchen rund 15 000 Gäste den Turm.

Zum Tag des offenen Denkmals am 9. September findet in der Zeit von 11 bis 18 Uhr das Turmfest statt. und Besucher haben dabei die Gelegenheit bei Führungen, Gastronomie und Rahmenprogramm den Turm zu besteigen und sich anhand der neuen Tafeln beim Blick in die Ferne zu orientieren.

Außerhalb besonderer Anlässe is der Turm von Donnerstag bis Sonntag und an vielen Feiertagen von 10 bis 18 Ihr geöffnet.

Von tg