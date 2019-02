Dresden

Eiliger Rettungsversuch: Die bürgerlichen Fraktionen im Stadtrat wollen die Mittel für Investitionen in Kindereinrichtungen aufstocken. Sie folgen damit Forderungen von Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann. CDU, FDP und Bürgerfraktion haben dazu jetzt einen Antrag eingebracht, der am 14. Februar vom Stadtrat abschließend beraten werden soll. Darin fordern sie die Fortsetzung des Kita-Sanierungsprogramms der Stadt.

CDU-Politiker Vorjohann hatte im Vorfeld des Haushaltsbeschlusses des Stadtrats im Dezember 2018 davor gewarnt, das städtische Sanierungsprogramm könnte zum Erliegen kommen, weil nicht genügend Ausweichstandorte zur Verfügung stehen, in denen Kinder für die Zeit der Bauarbeiten betreut werden können (DNN berichteten). Dresden verfügt über fünf Standorte, die für Bauauslagerungen genutzt werden. Von den derzeit zur Verfügung stehenden fünf Objekten sind vier baulich stark verschlissenen. Dabei handelt es sich um die Objekte am Rudolf-Bergander-Ring 43, an der Alexander-Herzen-Straße 54, der Hetzdorfer Straße 2/4 sowie der Weinbergstraße 2. Lediglich der Containerbau auf der Junghansstraße 52a hat eine unbefristete Baugenehmigung. Um das Kita-Sanierungsprogramm zu sichern, seien neue Auslagerungseinrichtungen notwendig, heißt es bei Vorjohann.

Planungsvorlauf notwendig

Auf der Liste der Stadt stehen Kita-Plätze in 30 Objekten, die bis zum Jahr 2032 durch Gesamt- bzw. Teilsanierungen, aber auch Ersatzneubauten gesichert werden müssen. Der Finanzbedarf für dieses Programm beläuft sich nach Angaben aus dem Vorjohann-Bereich aus heutiger Sicht auf rund 95 Millionen Euro. „Die Planungsvorläufe müssen aber jetzt geschaffen werden“, erklärte die Verwaltung.

Trotz der massiven Warnungen des Bildungsbürgermeisters tat sich zunächst nichts im Stadtrat. Das ändert sich mittlerweile. Vorjohanns Grundanliegen folgen die bürgerlichen Fraktionen jetzt mit ihrem Antrag. Für zwei schon länger geplante Standorte auf der Fabricestraße und der Michelangelostraße sollen die Planungen und Neubauten mit Containermodulen fortgesetzt werden. In dem im Dezember vom Stadtrat beschlossenen Haushalt ist dafür kein Geld vorgesehen.

Nun sollen dem Kita-Eigenbetrieb der Stadt, der die Kindereinrichtungen verwaltet, 2019 insgesamt 516000 Euro sowie 2020 weitere vier Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Das Geld wollen die Fraktionen aus der Liquiditätsreserve locker machen. Über die darin geparkten 43,5 Millionen Euro wird derzeit zwischen allen Stadtratsfraktionen heftig gestritten, teilweise sind die Gelder derzeit gesperrt. Darüber hinaus sollen weitere sechs Millionen Euro für die Jahre 2021/22 für die beiden Kita-Bauten reserviert werden.

Weitere Mittel soll es 2019/20 für laufende Investitionen in Kita-Standorte auf der Lommatzscher Straße (1,23 Millionen Euro) und am Rudolf-Bergander-Ring (1,26 Millionen Euro) geben – ebenfalls aus der Liquiditätsreserve.

Im Bildungsausschuss am Dienstagabend wurde der Antrag einstimmig angenommen, also auch mit den Stimmen aus dem rot-grün-roten Lager von SPD, Linken und Grünen. „Das ist eine wichtige Botschaft“, erklärte CDU-Bildungspolitikerin Heike Ahnert. Der Kita-Eigenbetrieb brauche konkrete Finanzzusagen.

Von Ingolf Pleil