Dresden

Junge Menschen bis 27 Jahren und Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, können ab sofort beim Kinder- und Jugendbüro Dresden Geld für ihre kreativen Ideen aus dem Kinder- und Jugendfonds erhalten. Zusätzlich erhalten die Antragstellenden nach Bedarf Beratung und Wissen zur Umsetzung ihrer Projektideen. Der Fonds ist in zwei Teilbereich gegliedert. Zum einen können sich Initiativen oder Einzelpersonen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 6 und 27 Jahren bewerben, die gemeinsam mit anderen Projekte in Dresden innerhalb des laufenden Jahres entwickeln und umsetzen wollen. Dabei beträgt die Förderhöchstsumme eintausend Euro und Anträge sind bis zum 10. September möglich.

Zum anderen bietet der Initiativförderfonds sowohl Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe, als auch Jugendinitiativen die Möglichkeit schnell und unkompliziert eine Förderung für zeitnah umzusetzende Projekte zu beantragen. Die Projekte sollen kurzfristig, also binnen zwei Monaten umgesetzt und abgerechnet werden. Die Vergabe der Mittel findet bei einer Höchstsumme von 500 Euro monatlich statt und es gibt keine Antragsfrist. Für beide Teilbereiche muss bei der Antragstellung der Projekttitel, das Thema- und der Inhalt sowie die Höhe der benötigten Förderung per Mail an post@kijubdd.de angegeben werden.

Von DNN