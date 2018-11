Dresden

Auf seiner Mitgliederversammlung am Mittwoch, 15. November, hat der Ausländerrat Dresden e.V. über die Zukunft des Vereins beraten und einen neuen Vorstand gewählt. Neue Vorsitzende ist Eter Hachmann, die künftig mit weiteren sechs Vorstandsmitgliedern zusammenarbeiten wird. Vom bisherigen Vorstand sind wieder Beate Herrmann, Dagmar Pittelkow sowie Victor Vincze dabei, neu hinzugekommen sind Heidi Hemmann, Eric Hattke sowie Nilsson Samuelsson.

Der im Jahr 1990 gegründete Ausländerrat Dresden e.V. ist die erfahrenste Interessenvertretung für Migranten in Dresden. Tätig ist der Verein in der Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, der Beratung und Begleitung von geflüchteten Menschen sowie in der Kultur- und Bildungsarbeit.

Von Carolin Seyffert