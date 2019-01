Bei der Karrierestart in der Messe Dresden stehen von Freitag bis Sonntag (Fr. 9-17 Uhr, Sa./So. 10-17 Uhr) 550 Stände bereit und 150 Vorträge und Workshops auf dem Programm. In jedem Fall empfiehlt sich bei dieser Fülle die vorherige Information im Programm oder im Internet (www.messe-karrierestart.de). Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Das sind einige Höhepunkte:

Für Schüler: empfehlen sich neben den Vorstellungen ganzer Berufsfelder durch Branchenverbände und Kammern, den Studieninformationsangeboten der Hochschulen und von acht Berufsschulzentren vor allem Veranstaltungen rund ums Thema Bewerbung. So informieren Praktiker über Eignungstests (Sa. 11.10 Uhr/ 14.25 Uhr; So. 10.45 Uhr), Berufsorientierung (Sa. 10.40 Uhr) und Bewerbungsgespräche (Sa. 12.15 Uhr). Zu Auslandsaufenthalten gibt es ebenfalls Angebote (Sa. 13.10/14.55/16.05; So. 10.35/13/14.20 Uhr), zudem informiert das Deutsche Rote Kreuz zu Freiwilligendiensten (Sa. 14.30 Uhr). Mit dem Berufseinstieg mit Handicap beschäftigt sich das Adolph-Kolping-Werk (Sa. 11.35 Uhr).

Für Studienabsolventen: empfiehlt sich vor allem der Besuch des Vortrags „Was verdienen junge Absolventen in Sachsen“, den Referenten der Hochschule für Technik und Wirtschaft sowie des Landesamtes für Statistik halten (Sa. 12.35 Uhr).

Für Arbeitssuchende: ist der Besuch der Einzelstände zu empfehlen. Dort informieren die Unternehmen über offene Stellen. Dazu gibt es diverse Gelegenheiten für Bewerbertraining, die sich an Erwachsene richten, so am Freitag ab 10 Uhr. Dazu gibt es mehrere Termine zum Thema Wiedereinstag, etwa am Sonntag 13.15 Uhr. Der Freistaat wirbt um Quereinsteiger in den Lehrerberuf (Fr. 13.30 Uhr)

Für Gründer: gibt es zahlreiche Messebausteine zu Wegen in die Selbstständigkeit, Geschäftskonzepten, Finanzierung und vielem mehr. Am Sonnabend, 11 Uhr findet der Gründerbrunch statt, bei dem sich erfolgreiche Gründer vorstellen. Auch über Unternehmensnachfolge (Sa. 13.40 Uhr; So. 13.35 Uhr) und Selbstständigkeit im Nebenerwerb wird informiert (Sa. 15.30 Uhr).

Für Menschen mit Behinderungen: empfiehlt sich vor allem der Besuch am Freitag, an dem einige Angebote von einem Gebärdendolmetscher begleitet werden. Hinzu kommen Führungen für Behinderte am Freitag 10, 12 und 14 Uhr und am Sonntag 10.30 und 12 Uhr.