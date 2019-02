Toulouse/Dresden

Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus stellt die Produktion des weltgrößten Passagierjets A380 ein. Die letzte Auslieferung des Luftgiganten sei für 2021 geplant, teilte Airbus am Donnerstag in Toulouse mit.

Emirates bekommt noch 14 Jets

Die größte Kundin des A380, die arabische Fluggesellschaft Emirates, habe ihre Bestellung um 39 auf 123 Maschinen reduziert. Hier werden in den kommenden zwei Jahren nur noch 14 neue Passagierjets in Betrieb gehen. Auch bei anderen Airlines sei der Auftragsbestand mangelhaft. Der Konzern hatte die Jahresproduktion zuletzt von zeitweise bis zu 30 Maschinen auf sechs Exemplare zurückgefahren. Nun fehle aber jede Grundlage für eine Fortsetzung der Produktion.

„Die heutige Ankündigung ist schmerzlich für uns und für die A380-Communities weltweit“, so der scheidende Airbus-Konzernchef Tom Enders laut Mitteilung. Der Passagierjet werde aber noch viele Jahre lang am Himmel unterwegs sein. Selbstverständlich werden wir die Betreiber der A380 auch weiterhin uneingeschränkt unterstützen“, so Enders weiter.

Airbus werde in den nächsten Wochen Gespräche mit den Sozialpartnern bezüglich der 3000 bis 3500 Stellen aufnehmen, die in den kommenden drei Jahren betroffen sein könnten. Es werde aber zahlreiche Möglichkeiten für interne Stellenwechsel geben.

Tausende Jobs auf der Kippe

Teile des Luftgiganten werden an Airbus-Standorten in Deutschland gefertigt – darunter vor allem in Hamburg-Finkenwerder, aber zum Beispiel auch in Bremen oder Stade. Auch der Augsburger Flugzeugbauer Premium Aerotec produziert Bauteile. Wegen der Auftragsflaute beim A380 stehen bundesweit bereits Tausende Jobs auf der Kippe.

Vielen Airlines ist der Flieger zu groß und verbraucht zu viel Treibstoff – das ist nicht wirtschaftlich, besonders wenn der Riesenjet nicht voll besetzt ist. Die kleineren Maschinen der A320-Familie dagegen sind ein Kassenschlager.

Der A380 hat je nach Ausstattung bis zu 853 Sitze. Der Superjet hat eine Reichweite von 15 200 Kilometern und ist gut 72 Meter lang. Seine Flügelspannweite liegt bei knapp 80 Metern. Für den Luftgiganten bekamen zahlreiche Flughäfen neue Terminals. Die Planungen für den A380 begannen 1995, im Jahr 2000 fiel der offizielle Startschuss. Den Erstflug absolvierte der Riesenvogel am 27. April 2005. Der kommerzielle Einsatz startete Ende Oktober 2007 mit einem Sonderflug zwischen Singapur und Sydney.

Das Aus für den A380 kommt nur wenige Tage nach dem 50. Geburtstag der Boeing 747. Am 9. Februar 1969 hob der viermotorige Düsenjet des Airbus-Rivalen mit dem Spitznamen „Jumbo“ erstmals vom Boeing-Werksgelände ab. Der „Jumbo“ revolutionierte damals die Luftfahrt und war viele Jahre das größte Passagierflugzeug der Welt, bis er vom A380 abgelöst wurde.

In Dresden herrscht Gelassenheit

Für das Riesenflugzeug werden auch in Sachsen Teile produziert. Doch bei den Elbe Flugzeugwerken (EFW) in Dresden bleibt man trotz der Ankündigung aus Toulouse sehr gelassen. „Wir sehen das Thema entspannt“, sagte EFW-Sprecher Christopher Profitlich. „Das für uns wichtigere Programm – also der A320/A321 – wird weiter wachsen. Genau deswegen haben wir auch Kodersdorf gebaut.“

In Kodersdorf bei Görlitz haben die Elbe Flugzeugwerke zwei Tochterfirmen, die Leichtbaukomponenten für diverse Airbus-Modelle herstellen. 2018 hatte bei der EFW-Tochter Acosa die Produktion von Teilen für den A320 und den A321 begonnen. Die werde weiter hochgefahren. Für die wenigen A380, die bis 2021 noch gebaut werden, liefert EFW Bodenplatten und Frachtraumverkleidung. Für diese Arbeiten finde sich künftig sicher Ersatz.

Das Hauptaugenmerk, erklärt der EFW-Sprecher, liege bei den Großraumflugzeugen eh auf der Wartung. Und die werde noch Jahrzehnte notwendig sein – so lange eben, wie die Maschinen in der Luft sind. Zu den Kunden, die Maschinen zur Wartung nach Dresden schicken, gehören neben Lufthansa und Air France auch Highfly und Emirates. „Hier haben wir uns im Markt einen guten Namen erarbeitet und sind optimistisch, noch viele A380 in Dresden zu warten. Aktuell haben wir einen Air France A380 im Hangar“, sagte der EFW-Sprecher.

Wird noch etliche Male vorkommen: Ein Riesen-Airbus A380 landet für Modernierungsarbeiten am Dresdner Flughafen

Die Elbeflugzeugwerke mit ihren rund 1500 Mitarbeitern allein in Dresden gehören seit ein paar Jahren mehrheitlich der ST Aerospace aus Singapur. Gemeinsam mit dem asiatischen Unternehmen sind die Dresdner in die Umsrüstung von A330 und A320/321 eingestiegen, was neben Wartungsaufgaben und Teileproduktion Arbeit auf Jahrzehnte sichert.

Gewinnsprung für Airbus

Trotz der hohen Belastungen durch die Einstellung des Riesenfliegers A380 und den Kosten für den Militärtransporter A400M im vergangenen Jahr konnte Airbus einen deutlichen Gewinnsprung erzielen. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 3,05 Milliarden Euro und damit immerhin 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Umsatz legte um acht Prozent auf 63,7 Milliarden Euro zu. Die Sonderbelastungen durch A380 und A400M summierten sich auf rund 900 Millionen Euro. Die Aktionäre sollen eine um zehn Prozent auf 1,65 Euro erhöhte Dividende erhalten. Analysten hatten im Schnitt jedoch mit einer stärkeren Anhebung gerechnet.

Für 2019 nimmt sich das Management um Vorstandschef Tom Enders weitere Zuwächse vor. Der bereinigte operative Gewinn soll um etwa 15 Prozent steigen. Dazu will das Unternehmen 880 bis 890 Verkehrsflugzeuge ausliefern.

Von Julia Naue und Barbara Stock