Dresden

Fast zwei Monate nach der Flucht aus dem Dresdner Zoo ist jetzt auch der zweite Papagei wieder eingefangen worden. Mit Hilfe einer Futterfalle gelang es am Sonntagvormittag, den Hyazinthara zu überlisten. Das Vogelweibchen ist inzwischen wieder wohlbehalten im Arahaus im Zoo untergebracht, wo er sich nun nach der ganzen Aufregung erholen soll.

Der ausgebüxte Ara hatte zuletzt immer wieder einen Futterplatz im Garten einer Familie im Stadtteil Leubnitz-Neuostra aufgesucht. Die Anwohner stellten ihm dort regelmäßig Futter bereit. Also entschieden sich die Mitarbeiter vom Zoo, im Garten eine Falle aufzustellen. Die war bereits seit mehreren Tagen an der Futterstelle befestigt, so dass das Ara-Weibchen Vertrauen fassen konnte. Als der Vogel am Sonntagmorgen wieder zum Fressen kam, löste die Anwohnerin schließlich den Mechanismus der Falle aus – mit Erfolg. Anschließend rief sie die Mitarbeiter im Zoo an, die den Ara zurück in den Tierpark brachten.

Der Ara war Mitte September gemeinsam mit einem weiteren, hellroten Ara aus einer Außenvoliere ausgebüxt. Das Männchen konnten die Zoo-Mitarbeiter allerdings bereits nach einer Woche wieder mit einem Kescher einfangen. Der Zoo bedankt sich ausdrücklich bei allen, die in den vergangenen Wochen mit Hinweisen die Suche nach den Tieren unterstützt haben. „Nur mit ihrer Hilfe konnten wir beide Ara schließlich unversehrt wieder einfangen“, heißt es aus dem Zoo.

Von seko