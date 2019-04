Dresden

Eingabe zur Bettensteuer: In einer Petition fordert ein auswärtiger Bürger eine Änderung der Beherbergungssteuersatzung. Von der Beherbergungssteuer sollten auch solche Personen befreit werden, welche sich auf Grund medizinischer Behandlungen und In Folge der Behandlung empfohlener Übernachtung in der Landeshauptstadt in Beherbungsstätten der Landeshauptstadt aufhalten und übernachten. Und zwar ausdrücklich auch rückwirkend.

Der Autor der Petition schreibt, dass er seit einiger Zeit wegen eines Augenleidens monatlich die Augenärztin seines Vertrauens in Dresden aufsuchen müsse. Ausschließlich dazu reise er in die Landeshauptstadt und übernachte hier. Dies sei zur Ruhigstellung der Augen und zur Nachkontrolle am nächsten Tag notwendig.

Er reise somit nach Dresden rein aus unabdinglich notwendigen medizinischen Gründen und keinesfalls aus touristischem Grund. Gemäß der Satzung der Stadt würden Geschäftsreisende von der Beherbergungssteuer befreit. Aber gerade diese profitieren von den sicher für die Stadtkasse kostenintensiven kulturellen Merkmalen der Landeshauptstadt.

Er als Patient könne das während seines Aufenthaltes in Dresden leider nicht tun, werde aber trotzdem zur Beherbergungssteuer veranlagt. Deshalb halte er eine Gleichstellung mit Geschäftsreisende, für dringend erforderlich und beantrage die Beherbergungssteuersatzung entsprechend zu novellieren.

Seine Aufforderung zur Novellierung sei auch dadurch begründet, dass die Landeshauptstadt eine Gesamtverantwortung für eine allumfassende gesundheitliche Betreuung der Bürger im Freistaat Sachsen habe und es keineswegs angemessen sei, bei ärztlich angeratenen Nach-OP-Übernachtungen in der Landeshauptstadt eine Beherbungssteuer zu veranlassen. Mit der Petition muss sich nun der Petitionsausschuss des Stadtrats befassen.

Von I.P.