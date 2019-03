Dresden

40 Millionen Euro will das Rathaus in diesem Jahr in Straßen, Brücken, Geh- und Radwege investieren. „Eine ordentliche Summe, wenn man da noch Fördermittel drauf legt“, sagt Reinhard Koettnitz, Leiter des Straßen- und Tiefbauamtes. Allerdings: Um die Straßen der Landeshauptstadt wirklich auf Vordermann zu bringen, müsste es deutlich mehr sein. „Zehn bis 15 Millionen Euro mehr wären sinnvoll“, sagt Koettnitz. 2020 stehen aber erneut nur 40 Millionen Euro im Haushalt. In Sachen Infrastruktur lebt die Stadt derzeit von der teils maroden Substanz. Das sieht man an der Nossener Brücke. Weil sie bis zum geplanten Abriss und Neubau nicht ohne Weiteres durchhält, wird ab Mai oder Juni der Verkehr auf ihr eingeschränkt.

Hier wird 2019 gebaut

Nichtsdestotrotz sagt Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain: „Wir haben derzeit sehr viele Baustellen in der Stadt.“ Ein wahres Wort. Trotzdem hat man im Rathaus noch Kandidaten für Sanierungsvorhaben gefunden. Der wichtigste: Die Bautzener Straße wird ab dem Sommer zwischen Glacis- und Rothenburger Straße umgebaut. Auf diese Baustelle warten die Dresdner Verkehrsbetriebe seit Jahren, weil die Gleise auf der Straße zerschlissen sind. Dennoch ließ der Bau auf sich warten, unter anderem weil es Scherereien mit dem Denkmalschutz gab. In den Sommerferien werden nun neue Gleise verlegt, ein Radweg in Richtung Albertplatz und in Gegenrichtung ein Geh- und Radweg eingerichtet sowie der Asphalt erneuert. Hinzu kommt eine Furt für Radler auf Höhe der Alaunstraße. Ansonsten mangelt es an größeren Vorhaben, die wirklich neu sind. So wird die Bühlauer Straße im Ortsteil Schullwitz auf 300 Metern saniert und der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen, etwa der Haltestelle Luga, vorangetrieben. Ab September wird zudem der Parkplatz an der Fidelio-F.-Finke-Straße um 25 Stellplätze erweitert. Dafür muss in Loschwitz ein Garten weichen.

Hier wird weitergebaut

Grund für die Zurückhaltung bei neuen Vorhaben sind die großen, bereits laufenden Bauprojekte. So geht es an der neuen Zentralhaltestelle auf der Kesselsdorfer Straße weiter. Derzeit sei von den Arbeiten dort noch nicht viel zu sehen, meint Koettnitz. „Das liegt daran, dass die Arbeiter derzeit in den Gräben am Versorgungsnetz arbeiten“, wie er sagt. Viele Leitungen müssten versetzt, ersetzt, herausgerissen oder neu verlegt werden. Sobald das geschafft sei, werde das übrige rasch erledigt sein. Zum Semesterbeginn im Oktober sollen Straßenbahnen und Busse der Linie 61 durch die Zentralhaltestelle rollen.

Weiter geht es auch am neuen Kreisverkehr Dürerstraße/ Hans-Grundig-Straße. Der Kreisel soll den bisherigen Unfallschwerpunkt entschärfen und wurde bis zum Winterbeginn zur Hälfte fertiggestellt. Bis Mai soll er fertig sein.

Der Kreisverkehr an Hans-Grundig- und Dürerstraße wurde bis zum Winter zur Hälfte fertig. Im Mai soll er komplett sein. Quelle: Dietrich Flechtner

Dann soll auch das neue Straßenbahngleis auf der Tiergartenstraße liegen. Derzeit ist es auf einer Fahrbahnseite schon fast fertig, „demnächst“ sollen laut Koettnitz die Arbeiten auf die Gegenseite wechseln. Straßenbahnen werden dort dennoch erst ab Herbst fahren, weil so lange noch auf Wasaplatz und der Oskarstraße gearbeitet wird.

Hier wird es eng

Das Gutachten zum Zustand der Nossener Brücke ist nun ausgewertet. Demnach gibt es Risse und Schäden an allen vier Brückenteilen, die das Gesamtbauwerk ausmachen. Wirklich bedenklich sind sie aber nur bei dem Abschnitt über der Eisenbahnstrecke. Dort sind Nähte gerissen, die die Fahrbahnplatte auf dem Tragbauwerk halten sollen. „Das hat mit der Verkehrsbelastung zu tun“, sagt Koettnitz. Mit knapp 40 000 Fahrzeugen täglich hat man bei der Planung der Brücke in den 1960er Jahren schlicht nicht gerechnet. Nun muss verhindert werden, dass sich die Fahrbahn durch die Schwingungen des Verkehrs aufwölbt. Das soll zunächst durch eine Geschwindigkeitsreduzierung geschehen, ab dem „späten Frühjahr“ soll Tempo 30 auf der Brücke gelten. Das wohlgemerkt nur auf dem Brückenteil über der Eisenbahn, die übrige Strecke wird zum Einfädeln genutzt, was vor allem einen Rückstau in Richtung Nürnberger Straße verhindern soll. „Wir haben mehrere Messstellen eingerichtet und beobachten ganz genau, wie sich die Risse entwickeln“, sagt Koettnitz. Verlangsamt Tempo 30 die Schadensbildung nicht ausreichend, muss eine Fahrspur gesperrt werden. Da die Planung für den Neubau vergleichsweise komplex ist, lässt sich der Zeitpunkt für Abriss und Neubau der Nossener Brücke laut Koettnitz nicht absehen. Damit ist auch offen, über wie viele Jahre das Bauwerk noch gerettet werden muss.

Hier wird instandgesetzt

Bei Straßen, die 25 Jahre alt und jünger sind, ist laut Amtsleiter Koettnitz eine Instandhaltung sinnvoll. Sie verhindert, dass sich Schäden im Asphalt bis auf den Unterbau der Straße auswirken. Gut gepflegte Straßen halten daher länger. In aller Regel wird dabei die obere Asphaltschicht abgefräst und neu aufgesetzt, sobald sich Risse zeigen, aber noch bevor sich Spurrillen gebildet haben. In diesem Jahr ist das unter anderem auf der Washingtonstraße zwischen Flügelwegbrücke und Scharfenberger Straße geplant, ebenso auf der Budapester Straße zwischen Nürnberger und Hahnebergstraße, auf der Münchner Straße zwischen Bergstraße und Münchner Platz, auf der Karlsruher Straße im Bereich Stuttgarter Straße und auf der Altnossener Straße.

Das ist in der Planung

In Dresden stehen noch viele große Vorhaben an, wie Jens-Uwe Schade, Sachgebietsleiter im Stadtplanungsamt, erläutert. So sind die Vorplanungen für den Bischofsplatz und für die Tittmannstraße zwischen Augsburger und Schandauer Straße abgeschlossen. Jetzt müssen die Stadträte dazu entscheiden. Am Bischofsplatz geht es nicht nur um die Gestaltung eines Freiraums und die Straßensanierung, sondern auch die Verlegung der Straßenbahnhaltestelle in Richtung S-Bahn-Halt. Die marode Tittmannstraße soll für den Busverkehr fitgemacht werden. Dort sollen später Busse der Linie 64 fahren. Weitere Planungen beschäftigen sich mit der Güntzstraße, der Stauffenbergallee an der Kreuzung mit der Radeburger und der Kreuzung mit der Königsbrücker Straße, der Kesselsdorfer Straße zwischen Rudolf-Renner- und Julius-Vahlteich-Straße und dem Langen Weg. Die Pläne für den Ullersdorfer Platz mit der Bautzner Landstraße sollen im April bei einem Bürgergespräch vorgestellt werden.

Von Uwe Hofmann