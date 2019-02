Dresden

2023 will die Stadt die Nossener Brücke abreißen. Jetzt hat Straßen- und Tiefbauamtsleiter Reinhard Koettnitz ein Gutachten mit einer alarmierenden Botschaft vorliegen: Bis 2023 hält das für den westlichen Stadtring so wichtige Bauwerk bei der derzeitigen Belastung nicht mehr durch. Im Straßen- und Tiefbauamt wird nun über „ Einschränkungen“ für den Verkehr nachgedacht, wie Koettnitz sagt.

Darum geht es

Die Mitte der 1960er Jahren erbaute Nossener Brücke steht vor dem Ende. Baulich ist sie den Belastungen von knapp 38 000 Fahrzeugen täglich nicht gewachsen, weshalb der Brückenteil über dem Kraftwerksgelände bereits im Jahr 2017 für rund 500 000 Euro teilweise mit Stützwänden gesichert wurde. Drei Fahrbahnen verlaufen seither über die südliche Brückenbahn in Richtung Budapester Straße. Inzwischen wurden jedoch beim Brückenteil über den Eisenbahngleisen Risse in Schweißnähten entdeckt. Das seit Jahresende im Amt vorliegende Gutachten bewertet, wie schlimm diese Schäden sind. Daraus ergibt sich, wie der Verkehr weiter über die Brücke rollen kann.

Das droht Autofahrern

„Die Auswertung des Gutachtens gestaltet sich sehr schwierig“, sagt Amtsleiter Koettnitz. „Wir gehen aber davon aus, dass es nicht ohne Einschränkungen weiter geht“, ergänzt er. Damit könnten Tonnagebeschränkungen oder Tempolimits gemeint sein. Auch die Sperrung einer oder zweier Fahrbahnen werde diskutiert, so Koettnitz weiter. In jedem Fall müsse die Belastung auf der maroden Brücke reduziert werden. Das genaue Vorgehen will das Straßen- und Tiefbauamt aller Voraussicht nach Ende Februar vorstellen. Koettnitz hatte darauf angesprochen bereits im vergangenen Jahr kleinere Reparaturen für denkbar gehalten. Eine größere Investition in die dem Abriss geweihte Brücke hält er für ausgeschlossen.

Das sind Auswirkungen

Eine Tempobeschränkung würde bedeuten, dass es auf einer der Hauptrouten langsamer, etwa mit Tempo 30 voran geht. Solange der Zu- und Abfluss von der Brücke dadurch nicht gestört wird – etwa die Kreuzung mit der Budapester Straße zur Staufalle wird – dürfte das noch die geringsten Probleme mit sich bringen. Das sieht bei einer Tonnagebeschränkung schon anders aus. Zwar liegt der Schwerlastanteil mit fünf Prozent vergleichsweise niedrig. Bei dem hohen Verkehrsaufkommen sind das jedoch immer noch knapp 1900 Laster am Tag, die sich dann andere Wege suchen müssten. Bei der Sperrung von Fahrspuren droht nicht weniger als der Verkehrsinfarkt, zumal mögliche Ausweichstrecken wie die Zwickauer Straße noch nicht saniert sind. Sie soll 2022 ausgebaut werden.

Das ist der Zeitplan

Der bringt weitere Ungewissheiten mit sich. Denn nach einer Planungspanne aufgrund mangelnder Kommunikation zwischen Bahn und Stadt, die zum Neubeginn der Planungen geführt hat, arbeitet man inzwischen sehr emsig und zielstrebig an den Planungsentwürfen. Ob die Unterlagen wie vorgesehen im Oktober 2019 bei der Landesdirektion Sachsen abgegeben werden können, hängt aber auch davon ab, ob die nachträglich vom Stadtrat gewünschte Straßenbahnhaltestelle auf der Nossener Brücke sich ohne größere Probleme in die Planung einfügen lässt. Die Planung des 46 Millionen Euro teuren Abschnitt im Stadtbahn-2020-Projekt umfasst zudem auch die Nürnberger Straße – auch dort ist der Bau einer Straßenbahnstrecke kein Pappenstiel. Dann liegt es an der Landesdirektion, das aufwendige Planfeststellungsverfahren rechtzeitig abzuschließen.

Von Uwe Hofmann