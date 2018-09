Dresden

Das neue Herbst/Winter-Semester startet am 3. September in der Volkshochschule Dresden (VHS), Annenstraße 10. Unter dem Schwerpunktthema “Wege“ bietet die VHS den Dresdnern spannende Einblicke abseits ausgetretener Pfade. Seit Erscheinen des Programms Anfang Juli sind bereits 6.000 Anmeldungen eingegangen.

Die Reihe „Politik hautnah“ führt alle Interessierten kostenfrei am 25. Oktober von 17 - 18.30 Uhr in die Sächsische Staatskanzlei, Archivstraße 1. Auch der Politische Salon „Offen, Diskursiv, Aktuell“ findet statt. Themen sind am 25. September der Antiamerikanismus, am 13. November „Medien“ und am 29. Januar „Das Ende der Gerechtigkeit?“. Alle Diskussionsrunden sind kostenfrei und finden von 19 - 20.30 Uhr auf der Annenstraße 10 (B4.02) statt.

Um Gesundheit und Bewegung geht es zum Beispiel in der Wirbelsäulengymnastik. Auf der Annenstraße 10 (A2.08 Sport) können Interessierte gegen eine Kursgebühr von 72,43 € an vielen Tagen in der Woche in 13 Sitzungen eine spezielle Gymnastik erlernen welche die Rückenmuskulatur stärkt, die Wirbelsäule stabilisier und die Körperhaltung verbessert.

Für alle Geschichtsinteressierten geht es am 21. Oktober von 10.30 - 14.30 Uhr ins Schönfelder Hochland. Die Kursgebühr beträgt 13 €, Treffpunkt ist die Haltestelle des Buses 61 in Gönnsdorf, Alte Dorfstraße.

Einen Vortrag mit Exkursion nach Meißen, Kloster Altzella, Freiberg und Chemnitz bietet die Wochenende-Exkursion „Stifter und Hochstifter: Höhepunkte mittelalterlicher Baukunst im 1050 Jahre alten Bistum Meißen“. Die Bus-Exkursion startet am 15. September, Abfahrt 8.30 Uhr, auf der Bayrischen Straße (inkl. Mittag- und Abendessen). Gegen eine Kursgebühr von 87€ können sich Kurzentschlossene noch anmelden.

Weitere Vorträge, Kurse und Exkursionen finden Interessierte im Programmheft. Das steht online unter www.vhs-dresden.de zur Verfügung und liegt an den Standorten der VHS sowie in Rathäusern, Buchhandlungen, Stadtbibliothek und in Konsum-Filialen aus. Anmeldungen sind über die Homepage, in der Geschäftsstelle Annenstraße 10 (Montag bis Freitag 9 - 13 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag 14 - 18 Uhr) sowie im Standort Gorbitz (Helbigsdorfer Weg 1, Montag und Dienstag 15- 18 Uhr sowie Mittwoch 9 - 13 Uhr) und telefonisch unter 0351/ 254400 möglich.

