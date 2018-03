Auch die Psyche kann für Rückenschmerzen verantwortlich sein

Dresden. Sich ständig verbiegen müssen, kein Rückgrat haben, sich für den anderen immer wieder krumm machen. Redewendungen, die auf den Zusammenhang von körperlichen Schmerzen und seelischem Leiden hinweisen. Durchschnittlich sechs Jahre dauert es, bis psychische Ursachen für Rückenschmerzen fachgerecht behandelt werden. Die Patienten haben oft einen langen Leidensweg hinter sich bevor sie in eine Psychosomatische Einrichtung gelangen. Jahre, in denen völlig unklar ist, warum der Schmerz im Rücken sie in die Knie zwingt.

Dr. Ulrike Anderssen-Reuster, Chefärztin der Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Weißen Hirsch kennt viele Leidensgeschichten. „Der Schmerz ist ein Appell, sich endlich um sich selbst zu kümmern und hinzuschauen, woher das Leiden rührt“, sagt die Ärztin und weiß auch, dass Schmerz viele Ursachen haben kann.

„Spannungsschmerzen weisen auf Spannungen hin. Dahinter stecken oft schwierige Lebensgeschichten, übermäßiger Stress auf der Arbeit oder zu Hause oder auch andere psychosoziale Belastungen, z.B. der Verlust einer nahestehenden Person“, erklärt Anderssen-Reuster.

Schmerz sei aber nicht nur negativ zu bewerten. Er setze ein Zeichen und weise unter anderem darauf hin, dass sich ein Mensch nicht wohl fühle, nicht ausgewogen lebe oder nicht glücklich sei. Sei es auf der Arbeit oder im Privatleben. „Wenn jemand dauerhaft sehr angespannt oder gestresst ist, reagiert der Körper immer mit. Das Herz schlägt schneller und Stresshormone werden ausgeschüttet, die Muskulatur ist verkrampft, es gibt zu wenig motorische Entlastung oder Entspannung“, weiß die Fachärztin für Psychosomatische Medizin.Adrenalin ist eines dieser Stresshormone. Es wird ausgeschüttet, um die Muskeln zu Hochleistungen anzutreiben. Früher war dies zur Jagd oder bei der Flucht überlebenswichtig.

Wie können psychisch bedingte Rückenschmerzen behandelt werden?

Heute ist es in der Tendenz eher der soziale Stress, der eine Ausschüttung verursacht. Dabei treten Anspannung und Erregung auf aber ohne die Möglichkeit, die Spannung motorisch loswerden zu können. Dadurch kann sich das Adrenalin nicht auf natürliche Weise abbauen, Verkrampfungen können chronisch werden und Schmerzen treten auf. Auch andere Körpersysteme, wie beispielsweise der Darm, der Kreislauf, die Haut können betroffen sein. „Organisch ist alles in Ordnung, doch die Harmonie ist gestört“, erklärt Anderssen-Reuster. Sie verweist auf die Signalwirkung von Schmerzen. „Wenn sich ein Kind von ihrer Mutter vernachlässigt fühlt, sagt es häufig nicht, dass es traurig ist, sondern Bauchweh hat. Diese Form der Vermittlung wird oft auch im Erwachsenenalter benötigt. Die Schmerzen erlauben uns, Grenzen zu ziehen oder um Hilfe zu bitten.“, erläutert die Fachärztin. „Es ist wichtig, dass die Patienten wieder ein Bewusstsein für sich selbst entwickeln und achtsamer werden“, erklärt sie.

Man kann mehr Bewegung ins Leben bringen, auf eine ausgewogene Lebensführung achten und sich selbst nicht vernachlässigen. Doch es gibt Fälle wo eine intensivere Therapie sinnvoll ist, beispielsweise in der Klinik am Weißen Hirsch. „Bevor wir Patienten hier stationär aufnehmen, sprechen wir ausführlich mit ihnen. Die Erwartungen müssen klar sein. Mal eben ein paar Tage Therapie und dann schnell wieder weg, das bringt nichts“, erklärt die Ärztin.

In der Therapie wird nach den belasteten Faktoren im Leben gesucht. „Psychische und körperliche Schmerzen manifestieren sich im gleichen Hirnareal. Somit kann Liebeskummer durchaus mit echten Herzschmerzen einhergehen.“ Das Ziel der Therapie ist es, sich sowohl dem körperlichen als auch dem seelischen Schmerz zuzuwenden. Dadurch kann sich schon sehr viel ändern, der Schmerz lässt oftmals nach oder verliert seinen quälenden Charakter. „Fälle von chronischen Schmerzen, oft auch Rückenschmerzen, können auch bei uns nicht immer komplett geheilt werden. Es kann aber ein anderer Umgang damit gefunden werden. Unser Ziel ist es, den Schmerzbelastung um etwa zwei Drittel zu senken. , sagt die Medizinerin und appelliert an die Betroffenen: „Wenn der Schmerz zu sehr fokussiert wird, dann gerät der Kontext aus dem Blick, die Dinge die funktionieren, die schön sind, die Freude machen. An einer Änderung der Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung kann auf jeden Fall gearbeitet werden.

Kann man dem psychogenen Rückenleiden vorbeugen?

Rund 20 Prozent der Patienten in der Klinik am Weißen Hirsch sind aufgrund von Rückenleiden in Behandlung. Ulrike Anderssen-Reuster ist überzeugt, dass Körper und Seele nicht getrennt werden können. Daher sei es umso wichtiger, achtsam mit sich umzugehen und auf seinen Körper zu hören. In der heutigen Zeit sei es eine dringende Aufgabe: „Wir wissen doch eigentlich, dass wir nicht richtig leben. Die Beachtung dessen, was der Körper braucht, gute soziale Beziehungen und Verständnis für die Signale des Schmerzes können sehr viel bewirken. Und wenn es nicht mehr geht, kann auch der Weg in die Klinik der richtige sein.“

Von Lisa-Marie Leuteritz