Diebstahl, Gewalt und Drogen – immer wieder geraten Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung an der Hamburger Straße ins Visier der Ermittler. Das Innenministerium hat nun Zahlen vorgelegt: Demnach registrierte die Polizei allein in den ersten neun Monaten des Jahres 1265 in Sachsen verübte Straftaten, begangen von Menschen, die in dieser Zeit in der Einrichtung untergebracht wa­ren oder es aktuell noch sind. Ermittelt wurde beziehungsweise wird den Angaben zufolge gegen 642 Personen.

Bei 364 dieser Straftaten handelt es sich allerdings um Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Darüber hinaus sind es vor al­lem Diebstähle und Unterschlagungen, mit denen die Bewohner der Einrichtung in Erscheinung treten. Die Statistik verweist auf fast 300 Diebstähle, 175 ge­ringwertige Diebstähle und fast 100 Fäl­le von besonders schweren Diebstahl. Hinzu kommen jeweils ein Dutzend Fälle von Bandendiebstahl und räuberischen Diebstahl.

Noch vergleichsweise häufig fallen Be­­wohner mit Schwarzfahren und Hausfriedesbrüchen auf (jeweils 41 Fälle), we­gen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung wurden insgesamt 53 Verfahren eingeleitet. Sexuelle Übergriffe (zwei Straftaten), sexuelle Belästigungen (eine), aber auch schwerer Raub (zwei) spielen indes kaum eine Rolle. In einem Fall lautet der Vorwurf allerdings Totschlag.

Die meisten Verfahren richten sich den An­gaben zufolge gegen Libyer, Georgier und Tunesier. Mehr als die Hälfte der insgesamt 642 Straftäter stammt aus einem dieser Länder. Auch Albanier und Libanesen (jeweils rund 45 Betroffene) sind vergleichsweise oft in Straftaten verwickelt.

