Dresden

In Windeseile hatte der Freistaat Anfang 2016 am Rand der Johannstadt ein Dorf aus 525 Containern zusammenzimmern lassen, wollte dort eigentlich Geflüchtete unterbringen. Bezogen wurde die Un­terkunft an der Kreuzung der Fetscherstraße und Blasewitzer Straße be­kanntlich nie, stand stattdessen zweieinhalb Jahre ungenutzt in der Ge­gend her­­um. Doch jetzt sind die Tage des Containerdorfes endgültig ge­­zählt. Der Ab­bau hat be­reits be­gonnen, bis Mitte des Jahres soll die Siedlung verschwunden sein.

Als Ende 2015 immer mehr Ge­flüchtete nach Sachsen kamen, hatte der Freistaat landauf landab Unterkünfte für die Asylsuchenden hochziehen lassen – auch die Siedlung in der Johannstadt. Im Juni 2016 konnten die Bauleute schließlich Vollzug melden. Weil dann aber doch deutlich weniger Asylsuchende nach Sachsen ka­men als ein halbes Jahr zuvor noch prognostiziert, zog dort nie ein Geflüchteter ein.

Dafür verursachte die für 6,3 Mil­lionen Euro errichtete Un­ter­kunft seither jede Menge Be­triebskosten. Die beziffert der Freistaat inzwischen auf ins­gesamt 443 000 Euro. Noch nicht mit eingerechnet sind die Kosten für die Anmietung der Container. Darüber hatten der Vermieter und der Freistaat Stillschweigen vereinbart.

Immerhin: Seit September des vergangenen Jahres entfallen zu­mindest die Mietkosten. Denn der Freistaat hatte die Container kurzerhand gekauft. Statt Asylsuchende sollen darin künftig angehende An­gestellte und Beamte der Staatsverwaltung wohnen – während ihrer Ausbildung in den landeseigenen Einrichtungen in Nardt, Meißen und Niederbobritzsch.

Vor einem Jahr hatte der Freistaat mit viel Tamtam eine Ausbildungsoffensive ausgerufen. Weil sich in den nächsten Jahren reihenweise Mitarbeiter der Landesverwaltung in den Ruhestand verabschieden, muss dringend entsprechend mehr Nachwuchs herangebildet werden. Der Platz zum Wohnen an den Ausbildungsstandorten ist jedoch be­grenzt – weshalb sich die Verantwortlichen auf die leerstehenden Container be­sannen und den zwischenzeitlich bereits beschlossenen Abriss damit erst einmal hinausschoben.

Etwa ein Drittel der Container sollen ab März zur Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Nardt bei Hoyerswerda ge­­karrt und dort aufgestellt werden. Die anderen Container sind für das Ausbildungszentrum des Landes in Niederbobritzsch bei Freiberg sowie die Verwaltungsfachhochschule in Meißen be­stimmt. Der Transport dorthin soll im April und Mai erfolgen. Doch be­reits jetzt sind auf dem Areal in Jo­hannstadt Arbeiter zugange, um die Container für den Transport und den Abriss der Siedlung entsprechend vorzubereiten und weitere Teile der Anlage abzureißen.

Tatsächlich werden einige der Container schließlich doch noch ih­rem ursprünglich Verwendungszweck zugeführt. Denn, so erklärt der Sprecher des zuständigen Sächsischen Im­mobilien- und Baumanagement des Freistaats (SIB), Alwin-Rainer Zipfl, 15 Blechbehausungen sollen auch für das Ankerzentrum an der Hamburger Straße Verwendung finden.

Wie es mit dem Areal an der Blasewitzer Straße nach dem Abbau des Containerdorfes weitergeht, ist noch offen. Eine konkrete Planung dazu gibt es noch nicht. Das Grundstück, so hieß es zuletzt lediglich, soll als Fläche für die Wissenschaft vorgehalten werden.

Von Sebastian Kositz