Arbeiten an der Augustusbrücke gehen in die nächste Runde

Dresden. Die Arbeiten an der Augustusbrücke sind aus der Kältestarre zurück: Bis zum 18. März wird nun wieder an der Sanierung der historischen Elbüberquerung gewerkelt. Auf der Brücke wird alter Füllbeton entfernt und neue Beton aufgebracht. Zudem wird an der Mauer gearbeitet und die Sanierung der Brückenentwässerung voran gebracht. Damit die Brücke standfest bleibt sind bewegliche Scheitelfugen in den Bögen wichtig. Um die Fugenspalte dauerhaft abzudichten, werden bewegliche Metallkonstruktionen in die Fahrbahn eingelassen.

Bis Juni soll der tragende Betonbogen der Augustusbrücke fertig sein. Dafür wird aktuell die als „Schalung“ bezeichnete Form für den Brückenbogen hergestellt. Zudem werden die Stirnsteine aus Sandstein aufgebaut. Für April sieht der Plan vor, das „Bewehrung“ genannte Stahlgerüst für die Brückenbögen zu bauen, das für mehr Stabilität in den Beton eingelassen wird.

„Auf dem Terrassenufer an der Brücke kommt es bis Anfang Mai zu keiner weiteren Vollsperrung“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Auf der Neustädter bleiben die Einschränkungen am Neustädter Markt allerdings bestehen, da dies die einzige Zufahrt für die Baustellenfahrzeuge ist. Während der Arbeiten am Bogen über dem Elberadweg, muss dieser wieder bis Ende April gesperrt werden. Radler werden über den Nachbarbogen umgeleitet, aus Schutz vor herunterfallenden Steinchen.

Von tg