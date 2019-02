Dresden

Freie Fahrt für freie Bürger – nur wer genau hat in Dresden denn nun Vorfahrt? Beim Thema Verkehr fliegen in der Landeshauptstadt re­gelmäßig die Fetzen, kämpfen Autofahrer, Radfahrer und Be­für­worter des Nahverkehrs um jeden Millimeter Asphalt. Der Verkehrspsychologe Dr. Jens Schade von der Technischen Universität Dresden ist überzeugt, dass über kurz oder lang die Au­tofahrer zurückstecken müssen – und hat klare Forderungen.

Erst die Waldschlösschenbrücke, dann die Königsbrücker, nun die

Al­bertstraße

. Herr Schade, warum po­larisiert das Thema Verkehr in Dresden so sehr?

Das ist nichts Dresdenspezifisches. Das gibt es anderswo auch. Denken Sie nur an Stuttgart 21 oder die Startbahn West in Frankfurt. Verkehrsprojekte betreffen die Menschen in ihrem alttäglichen Mobilitätsverhalten. Da sind wir alle Ex­perten und können mitreden.

„Die Perspektive zu wechseln, fällt uns schwer“

In Dresden prallen vor allem Autobefürworter und Autogegner permanent aufeinander ...

Eine Sache ist eben, dass die Multimodalität, also die Bereitschaft, ge­wisse We­ge mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu machen, in der Theorie schön ist, aber in der Praxis die Leute eher monomodal unterwegs sind. Wenn ich ein Auto habe, fahre ich eben Auto. Wenn ich ein Rad habe, dann fahre ich Rad und stelle mich damit nicht in eine volle S-Bahn. Das führt dazu, dass die Po­sitionen so zentriert sind und sie mö­glicherweise auch extremer werden. Da bräuchte man mehr Multimodale, die in der Lage sind, die Perspektive zu wechseln. Aber dass fällt uns immer schwer ...

Offensichtlich. Denn die Bereitschaft zum Zanken wächst ...

Die Verkehrsplanung versucht zu ge­stalten und das geschieht auch im­mer mit einem politischen Hintergrund. Und der war sehr lange aufs Auto fokussiert. Doch das hat sich inzwischen geändert.

Nämlich?

Der Ansatz bisher war sehr simpel: Mo­bilität ist gleich Wirtschaftswachstum. Im Energiebereich gibt es da längst eine Entkopplung. Dort will man das Wachstum mit geringerer Energienachfrage ge­stalten. Das lässt sich auch auf den Verkehr übertragen: ein Wirtschaftswachstum mit weniger Verkehr.

Andere Themenbewertung bei der jungen Generation

Sie sehen einen Paradigmenwechsel?

Ja. Aus verschiedensten Gründen. Da gibt es auch einen Zusammenhang mit der jungen Generation, die Themen an­ders wertet. Die Umweltproblematik hat eine ganz an­dere Wertigkeit als noch bei der Elterngeneration. Das hat Folgen auf die Verkehrsplanung.

Heißt das, dass sich Autofahrer damit abfinden müssen, das für sie künftig weniger Platz zur Verfügung steht?

Autofahrer nehmen seit Jahrzehnten ein Raum für sich wahr, der ihrer ist und in dem sie bevorzugt werden. Wenn man ihnen davon jetzt etwas wegnimmt, ist das ein Verlust. Dagegen wehren sie sich natürlich. Wir wehren uns gegen Verluste und sind dabei oft stärker motiviert, uns gegen Verluste zu wehren, als einen möglichen Ge­winn, den eine neue Situation auch bringen kann, anzustreben.

Die zweifache Sicht auf ein Glas Wasser

Auf Dauer müssen sich Autofahrer aber damit abfinden?

Ja. Frühere Entscheidungen sind zum Vorteil der Autofahrer getroffen worden, nun werden die Ziele an­ders gewichtet. Das hat natürlich Kon­sequenzen. Die Frage ist, wie muss das gestaltet werden – um weitere Polarisierungen zu vermeiden und Autofahrer mitzunehmen.

Genau das ist die spannende Frage ...

Ich habe dafür keine Paradelösung. Es gibt die zweifache Sicht auf ein Glas Wasser. Entweder es ist halb leer – dann ist es die Verlustperspektive. Oder es ist halb voll, denn jede Situation bietet ja Möglichkeiten in positiver Sicht. Das sollten Autofahrer auch tun. Das ist zwar schwierig, aber schließlich ist je­der Autofahrer auch mal Fußgänger.

„Appelle ans Umweltbewusstsein al­lein reichen nicht aus“

Letztlich geht es auch um Gerechtigkeit – etwa bei den Kosten ...

Richtig. Während der Nutzen einer Autofahrt individuell anfällt, wird ein Großteil der anfallenden Kosten beispielsweise durch Luftverschmutzung, Lärm, Stau und auch ein Teil der Unfallkosten der Allgemeinheit aufgebürdet. Es wäre nur fair zu erreichen, dass diese externen Kosten von denen getragen werden, die sie auch verursachen. Die Einnahmen ließen sich dann verwenden, um unser Verkehrssystem umweltverträglicher und si­cherer zu machen.

Lassen Sie uns das konkret ma­chen. Ci­tymaut, höhere Benzinpreise und Parkgebühren – Sind das Instrumente, um das Verkehrsverhalten zu verändern?

Die Forschung zeigt, dass sie wirken und die Leute mal eine Autofahrt unterlassen, die sie andernfalls bedenkenlos durchgeführt hätten. Ein gutes Angebot im Öf­fentlichen Nahverkehr oder Appelle ans Umweltbewusstsein al­lein reichen nicht aus, um das Auto stehen zu lassen.

Ein Blick nach Stockholm

Wo läuft das denn bereits so?

Nehmen Sie Stockholm. Dort ist ei­ne Citymaut eingeführt worden. Ich bin großer Anhänger von Referenden. Da gab es auch in Dresden mal ei­ne Tradition. Die letzte Abstimmung war über die Waldschlösschenbrücke 2001, zuvor die A 17. Stockholm hat das damals auf eine sehr in­teressante Art und Weise ge­macht. Die haben das versuchsweise eingeführt und gesagt: Passt auf Leute, ihr könnt das probieren und anschließend darüber abstimmen.

Offenbar mit Erfolg ...

Das war einzigartig und ein Projekt mit hohem politischen Risiko. Bevor das eingeführt wurde, war in den Nahverkehr investiert worden. Die haben also nicht nur ge­­sagt, wir ma­chen das Fahren teurer – sondern wir geben euch Möglichkeiten. Das ist dann sechs Monate so ge­laufen und danach hat eine Mehrheit dafür gestimmt.

„ Dresden ist nicht dafür be­­kannt, bei Veränderungen an vorderster Front zu sein“

Glauben Sie, dass sich auch in Dresden in den nächsten 20, 30 Jahren etwas än­dern wird?

Auf jeden Fall. In manchen Gegenden geht es schneller, in manchen langsamer. Dresden ist nicht dafür be­­kannt, bei Veränderungen an vorderster Front zu sein. Aber die Veränderungen werden kommen, sukzessive, davon bin ich überzeugt.

Und das Auto?

Es gibt die Befragung „Mobilität in Deutsch­land“. Aktuelle Daten zeigen, dass die jüngere Generation weniger mo­bil ist, als früher. Eine mögliche Erklärung wäre, dass sich tatsächlich der Wert des Autos bei den Jüngeren verändert hat. Da sind empirische Veränderungen zu sehen und das wird sich zukünftig in einem veränderten Verkehrsverhalten zeigen.

Von Sebastian Kositz