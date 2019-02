Dresden

Wie wird elektrischer Strom erforscht, obwohl er unsichtbar ist? Und was ist eigentlich auf der Sonne los? Um diese und weitere Themen geht es bei der Kinder-Universität Dresden im Sommersemester 2019. Auch in diesem Jahr sind die Dresdner Neuesten Nachrichten wieder als Medienpartner der Kinder-Universität präsent.

Ab 4. März, dem ersten Montag nach den Winterferien, können sich wissbegierige Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren für die Kinderuni anmelden. Interessenten sollten sich jedoch schnell einen der begehrten 550 Plätze sichern, denn in der Regel sind die Teilnehmerlisten schon am ersten Tag der Anmeldungsfrist voll.

Im vergangenen Semester erfuhren die jungen Teilnehmer Wissenswertes über die Gebärdensprache und intelligente Prothesen. Außerdem erfuhren die Kinder, warum Dresden eigentlich Elbflorenz genannt wird.

Die erste Vorlesung des neuen Semesters findet am 2. April im Hörsaal 03 des Hörsaalzentrums der TU Dresden an der Bergstraße statt. Prof. Dr. Stephan Grill vom Biotechnologischen Zentrum der TU Dresden wird den Kindern anschaulich erläutern, wie sich ein Lebewesen formt. Den zweiten Vortrag hält Jun.-Prof. Dr. Ilona Croy: Im Deutschen Hygienemuseum erklärt die Psychotherapeutin kinderfreundlich, warum sich Streicheln eigentlich so gut anfühlt.

Im Rahmen der dritten Vorlesung schildert Physiker Prof. Dr. Manfred Schüssler, was auf der Sonnenoberfläche passiert. Den Abschluss des Semesters bildet schließlich der Vortrag des Ingenieurs Dr. Jens Müller, der elektrischen Strom erforscht.

Die Teilnahme an der Kinderuni ist für alle jungen „Studierenden“ kostenfrei. Die Anmeldung kann entweder telefonisch (0351 - 463-32733) erfolgen oder alternativ über das Anmeldeformular unter www.ku-dresden.de abgegeben werden.

Von Junes Semmoudi