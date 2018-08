Dresden

Kinder, die zwischen dem 1. Juli 2012 und dem 30. Juni 2013 geboren sind, können ab August für das Schuljahr 2019/2020 angemeldet werden. Wie die Stadt Dresden mitteilt, sind zwei Termine für die Anmeldung der Erstklässler vorgesehen.

Eltern können ihre Kinder demnach am Donnerstag, 30. August, sowie am Dienstag, 4. September, jeweils von 14 bis 18 Uhr, an der gewünschten Schule anmelden. Das kann an einer kommunalen Grundschule des Grundschulbezirks, an der Universitätsschule Dresden oder an einer Grundschule in freier Trägerschaft erfolgen. Auch Kinder, die eine kommunale Grundschule außerhalb ihres Schulbezirkes besuchen sollen, müssen zunächst an einer für das Kind zuständigen kommunalen Grundschule angemeldet werden.

Als schulpflichtig für dieses Schuljahr gelten ebenso Kinder, die bis zum 30. September 2019 das sechste Lebensjahr vollenden und von ihren Sorgeberechtigten in der Schule angemeldet werden.

Das Schulverwaltungsamt wird die Eltern im August schriftlich an die Anmeldetermine erinnern. Die gesetzliche Pflicht zur Schulanmeldung besteht jedoch auch dann, wenn die Sorgeberechtigten keinen Brief vom Schulverwaltungsamt erhalten haben, teilt die Stadt mit.

Zur Schulanmeldung sind der Personalausweis der Sorgeberechtigten, die Geburtsurkunde oder die Abstammungsurkunde des Kindes sowie das Schreiben des Schulverwaltungsamtes mit der Anmeldungsaufforderung mitzubringen. Nähere Informationen zu den bevorstehenden Schulanmeldungen und über die Tage der offenen Tür an Dresdner Grundschulen sind unter www.dresden.de/schulbeginn zu finden.

Von DNN