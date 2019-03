Dresden

Am zweiten Verhandlungstag im Fall des versuchten Mordes in der Neustadt sollte die Aussage des Angeklagten Licht ins Dunkel bringen. Allerdings waren seine Aussagen eher verwirrend. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tunesier Ghaleb N. vor, am 29. Juli 2018 seine Freundin nach einem Streit vor der Scheune niedergestochen zu haben. Als sie am Boden lag, schlug er ihr noch mehrmals mit der Faust ins Gesicht und zertrümmerte mehrere Knochen.

„Was ich gemacht habe, ist nicht gut. Ich räume es ein, aber ich kann mich an nichts erinnern“, erklärte der Angeklagte. Auf Nachfragen kamen ständig neue, aber kaum glaubhafte Aussagen. Es war schwierig, ihm zu folgen: Er kann sich an nichts erinnern, dann doch, aber nur ein bisschen, dann wieder nicht, dann doch – aber eigentlich war alles ganz anders. Bleibt die Frage, ob er sich nicht erinnern will oder es wirklich nicht kann. Dafür wurde extra ein Gutachter bestellt.

Konkretes zur Tat war von Ghaleb N. nicht zu erfahren. Unklar ist auch der Grund des Streites. Ging es um Drogen, wie er erzählte, oder um seine grenzenlose Eifersucht, weshalb sich die Frau von ihm getrennt hatte. Er sei ihr sogar bis auf die Toilette gefolgt, um sie zu kontrollieren, hatte sie bei der Polizei ausgesagt.

„Es war eine das Leben gefährdende Tat, aber akute Lebensgefahr bestand in dem Moment nicht, da keine größeren Gefäße durch das Messer verletzt und das Opfer wurde sofort medizinisch betreut wurde“, erklärte die Rechtsmedizinerin. „Trotzdem ist es ein Glücksumstand, dass nicht mehr passiert ist.“ Abwehrspuren waren nicht gefunden worden. Die Frau muss also von der Messerattacke völlig überrascht worden sein. Sie war am Donnerstag als Zeugin geladen, aber nicht erschienen und wird jetzt vorgeführt. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler