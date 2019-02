Dresden

Noch ist es nur ein Vorwurf, dem die Polizei nachgeht. Aber das angebliche Datenleck im Dresdner Rathaus zieht weiter Kreise. Laut Anzeige sollen ein oder mehrere Mitarbeiter die Termine geplanter Abschiebungen verraten und damit vereitelt haben. Die sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Daniela Walter, nahm die polizeilichen Ermittlungen zum Anlass, weitreichende Forderungen zu stellen. Sozialamtsleiterin Susanne Cordts müsse beurlaubt werden, Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) Konsequenzen erwägen und alle zuständigen Mitarbeiter ausgetauscht werden. „Die Äußerungen von Frau Walter sind eine üble Polemik und Vorverurteilung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung die sich für ein Mitglied des Stadtrates nicht gehören“, hatte Stadtsprecher Kai Schulz geantwortet. Er warnte vor einer Vorverurteilung.

Eine Antwort, die Walter offenbar nur weiter angestachelt hat. „Die empfindliche Reaktion des Stadtsprechers spricht Bände“, meint die CDU-Politikerin und fordert Aufklärung. „Anstatt im Rahmen einer Pressekonferenz umfassend über die Hintergründe und konkreten Umstände zu informieren, mauert die Stadtverwaltung und meint mit herabwürdigenden Äußerungen gegenüber Mandatsträgern das Problem kleinhalten zu können.“ Walter beklagt, dass die Stadt nicht den Sozialausschuss über die zum Jahresanfang aufgenommenen Ermittlungen der Dresdner Polizei informiert habe. Dass sie davon aus der Presse erfahren habe, sei „skandalös und entspricht in keiner Weise den Standards des politischen Betriebes“.

Die Stadt hingegen hatte versichert, „die laufende Ermittlungsarbeit der Polizei weiterhin in jeder Hinsicht aktiv unterstützen“. „Die Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter des Sozialamts wiegen schwer und die Landeshauptstadt Dresden hat ein großes Interesse an einer schnellen und konsequenten Aufklärung“, teilte Stadtsprecher Schulz mit. Dennoch meint Walter: „Es werden offenbar alle Register gezogen, um den Sachverhalt kleinzureden. Daher sehe ich den Stadtrat in seiner Kontrollfunktion gefordert. Die CDU wird jedes verfügbare Mittel nutzen, um eine sachgerechte und transparente Aufklärung der Vorkommnisse zu ermöglichen.“

Von uh