Dresden

Die Landeshauptstadt bekommt eine U-Bahn. Dieses gut gehütete Geheimnis hat die Stadt nun gelüftet. Denn bisher hieß es zur Baustelle am Rathenauplatz immer nur: Hier baut die Stadtentwässerung Dresden. Eine Schutzbehauptung, die während der ersten Prüfungen und Probebohrungen in der Tiefe für Ruhe im in Verkehrsfragen immer etwas aufgeregten Dresden sorgen sollte. Nun steht fest: Ein Nahverkehr unter der Erde ist machbar. Und zwischen Rathenauplatz und Pirnaischem Platz entsteht Dresdens erste U-Bahn-Stration.

Der Name dieser Station steht laut Rathaus auch schon fest. Die Bezeichnung „ Rathenauplatz“ soll die Verwechslungsgefahr mit dem benachbarten, oberirdischen Umsteigepunkt am Pirnaischen Platz eindämmen. Ausstiege sind aber in Richtung beider Innenstadt-Kreuzungen geplant. Dabei wird auch der vor Jahren zugeschüttete Fußgängertunnel unter dem Pirnaischen Platz wiedergeöffnet und integriert. Das sei auch einer der Hauptpunkte, die für die Lage der Station sprechen, heißt es.

Für die weitere Planung und Realisierung der U-Bahn-Linie ist die Gründung eines Konsortiums unter Federführung der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) vorgesehen. Sie vor allem profitieren vom Gang in den Untergrund. Denn Rathenauplatz und Pirnaischer Platz haben sich zu den Sorgenkindern im Nahverkehrsnetz entwickelt – so dicht werden sie von Bahnen und Bussen frequentiert. Bei den Verkehrsbetrieben hat man den Wunsch, den Takt der Linie der Linie 7 zu verdichten, die mit 51 500 Fahrgästen pro Tag die am stärksten frequentierte Linie der Stadt ist. Einer Untersuchung zufolge ist das nicht zu machen, wenn man nicht Verstopfungen im innenstadtnahen Streckennetz provozieren will– bei jeder Minute Verspätung droht auf Rathenauplatz und Pirnaischem Platz künftig das Chaos. Dieses Problem soll der Gang in den Untergrund lösen.

Dresdens erste U-Bahn-Linie soll entsprechend vom Uni-Campus im Dresdner Süden über Stationen am Hauptbahnhof, der Altstadt, der Neustadt, Industriegelände/ Infineon bis zum Flughafen im Norden verlaufen. Wobei zunächst der Ausbau zwischen Äußerer Neustadt und Campus Vorrang hat. Ob der Flughafen jedoch wirklich einen U-Bahn-Anschluss braucht, ziehen Verkehrsexperten wegen der bestehenden S-Bahn-Anbindung und der stagnierenden Passagierzahlen des Airports in Zweifel.

In jedem Fall muss die Elbe unterquert werden – der heikelste Punkt beim Milliarden-Projekt, für das sich laut DVB Fördermittel der EU und des Bundes einwerben lassen. Deshalb sitzen auch die Stadtentwässerung und die Drewag mit im Boot – die Stadtentwässerung hat 2017 einen Abwassertunnel zwischen Neustädter und Johannstädter Ufer gezogen, die Drewag wollen zum Jahreswechsel einen Düker nahe der Marienbrücke für die Fernwärmeleitung unter der Elbe durchdrücken. Die Fachleute beider Unternehmen besitzen also Erfahrung im Umgang mit dem Elbuntergrund.

Erste Überlegungen gibt es auch zu den Bahnen, die frühestens 2034 unter der Stadt verkehren sollen. Geplant ist ein Dresdner Eigenbau gemeinsam mit Kooperationspartnern aus der hiesigen Hochtechnologie-Branche. Das Fahrzeug soll autonom fahren und dabei den Stand dessen demonstrieren, was mit 5G-Technologie möglich ist. Insofern wird der U-Bahn-Bau im Rathaus als Leitprojekt für die wirtschaftliche Zukunft Dresdens begriffen – und soll so den Dresdnern schmackhaft gemacht werden.

Die müssen allerdings auch ein paar Kröten schlucken. So wird wegen des Großprojekts eine Vielzahl von Investitionsvorhaben gestrichen oder auf Eis gelegt – nicht nur aus finanziellen Gründen. Das betrifft den Umbau des Fernsehturms und auch die Königsbrücker Straße, für die die Ausbaupläne zurückgezogen und angepasst werden müssen. Denn oberhalb der U-Bahn-Linie sollen Fahrbahnen verkleinert und Platz für breite Gehwege und Radverkehrsanlagen gewonnen werden – das ist dem Vernehmen nach eine der Voraussetzungen dafür, dass EU-Mittel fließen. Das bringt auch den umstrittenen Radwegebau an der Albertstraße wieder auf die Tagesordnung. Die Auswirkung des U-Bahn-Projekts werden jedoch zunächst nur am Rathenauplatz spürbar. 2024 wird dort mit der Eröffnung von Dresdens erster U-Bahn-Station gerechnet.

Von Uwe Hofmann