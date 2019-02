Dresden

Zwei Tage nach dem 13. Februar wollen Nazis nach Jahren einmal mehr in der Innenstadt das Gedenken an die Zerstörung Dresdens für ihre Zwecke vereinnahmen. Eine Gruppe um den Prohliser NPD-Stadtbezirksbeirat Maik Müller will sich am Freitagabend gegenüber dem Rathaus – in dem um diese Zeit der Stadtrat tagen wird – an der Lingnerallee versammeln und dann durch die Innenstadt ziehen. Den Aufruf dazu hat auch AfD-Politiker Maximilian Krah geteilt, so dass der Aufmarsch der Rechtsextremen womöglich von AfD-Anhängern gestärkt wird.

Diese Absichten haben den Gegenprotest zahlreicher linker Gruppierungen aus Dresden und anderen Städten wie Leipzig provoziert. Auch sie haben Kundgebungen und Demonstrationen in der Innenstadt angemeldet, wollen Protest in Hör- und Sichtweite leisten und den Demonstrationszug der Rechtsextremen blockieren. Sammeln wollen sie sich vor allem am Hauptbahnhof und am Rathausplatz. Dort hat auch die AG 13. Februar zu einem bürgerlichten Protest aufgerufen.

Für die Polizei gestaltet es sich schwierig, Prognosen über Schwerpunkte des Polizeieinsatzes zu geben. „Insbesondere, weil der Verlauf von spontanen Versammlungen zeitlich oder örtlich nicht vorhersehbar ist“, wie es aus der Polizeidirektion Dresden heißt. Sicher sei, dass die Altstadt im Fokus stehe, es sind aber auch Demonstrationsrouten bis in die Neustadt angemeldet. Autofahrer sollten sich deshalb am Freitagabend in der gesamten Innenstadt auf Sperrungen einstellen. 30 der Hunderte Beamten im Einsatz sind allein für die Regulierung des Verkehrs eingesetzt.

„Im Gegensatz zum 13. Februar haben wir es am Freitag mit einer konfrontativen Versammlungslage zu tun“, sagt Renè Demmler, der den die ganze Woche laufenden Einsatz der Dresdner Polizei leitet. „Es wird sicherlich wieder Versuche geben, den rechten Aufzug zu blockieren. Grundsätzlich gehen wir aber von einem friedlichen Verlauf aus. Solange der Protest friedlich und gewaltfrei ist, werden wir als Polizei für Gegendemonstranten einen Protest in Hör- und Sichtweite gewährleisten.“

Die Polizei hat ein Kontakttelefon geschaltet, das am Freitag allerdings nur bis 20 Uhr besetzt ist. Es ist unter 0351/ 483 30 00 zu erreichen.

Von uh