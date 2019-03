Dresden

Die Alte Kirche Klotzsche öffnet am Sonnabend, 9. März, für Interessenten ihre Pforten. Der CDU-Ortsverband Dresdner Norden hat eine Reihe mit Kirchenführungen zu Geschichte, geplanten Sanierungen und Informationen zum Gemeindeleben geplant, die am Sonnabend um 16 Uhr fortgesetzt wird. Der Architekt Dr. Klaus-Jürgen Schöler wird die Besucher durch das Gebäude in Altklotzsche 63 a führen, über die Geschichte der Kirche sprechen und über das aktive Gemeindeleben berichten. Bei einem Glas Wein oder Wasser besteht danach die Möglichkeit, mit ihm und Mitgliedern der Kirchgemeinde ins Gespräch zu kommen, teilte Bettina Kempe-Gebert vom CDU-Ortsverband Dresdner Norden mit.

Am 6. April ist eine Führung durch die Christuskirche Klotzsche geplant, am 4. Mai steht die Christophoruskirche Wilschdorf auf dem Programm.

Von tbh