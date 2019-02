Eigentlich sollte der Ausschuss für Wirtschaftsförderung am Mittwoch die Vergabe des Radwegebaus an der Albertstraße beschließen. Da bei diesem Thema aber nichts einfach ist, haben sich die Stadträte nicht die Finger verbrannt und den Beschluss an den Stadtrat weitergereicht. Damit kommt es jetzt am 14. Februar zum großen Showdown.