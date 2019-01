Dresden

Die Chancen für Radwege an der Albertstraße stehen schlecht. Denn auch durch eine nichtöffentliche Beratung im Bauausschuss am Mittwoch, bei der alle Fakten auf den Tisch kamen, haben sich die Gegner des zur Nord-Süd-Route für Radler gehörenden Projekts dem Vernehmen nach nicht vom Vorhaben überzeugen lassen. Die Fraktionen CDU, FPD/FB und Bürgerfraktion halten demnach weiterhin ihren Antrag aufrecht, die vier Spuren auf der Albertstraße zu erhalten und zu prüfen, ob sich Radwege auf den Gehwegen einrichten lassen. Diese seien dafür zu schmal, hatte Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) im Vorfeld gesagt, was bei Beibehaltung der Vierspurigkeit zu einer teueren und langwierigen Umplanung der gesamten Albertstraße führen würde.

Stattdessen verfolgt der Verkehrsbürgermeister diesen Plan, zu dem es 2011 einen einstimmigen Beschluss des Petitionsausschusses gab: Eine Fahrspur in Richtung Albertplatz wird gestrichen, der Verkehrsraum dann so organisiert, dass zwei Radlerspuren beiderseits der Straße Platz haben. Am Carolaplatz würde das die Wartezeit für Autofahrer im Schnitt um eine Sekunde verlängern – mehr Beeinträchtigungen seien laut einer Studie für Autofahrer nicht zu befürchten.

Im Februar sollte eigentlich der Ausschuss für Wirtschaftsförderung über die Vergabe des rund 530 000 Euro teuren Projekts entscheiden. Nach einer geplatzten Ausschreibung gibt es nun fünf Interessenten, im März soll Baubeginn sein. Wie die Dinge liegen, könnte die Vergabe nun platzen, was besonders ärgerlich ist, da eine Förderquote in Höhe von 90 Prozent in Aussicht stehen soll. Dresden könnte also für reichlich 50 000 Euro Eigenmittel eine bequeme Radwegführung an einer der wichtigsten Radlerrouten der Stadt einrichten. Der Eilantrag der Vierspurbefürworter wird noch in diesem Monat im Stadtrat verhandelt.

Von uh