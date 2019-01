Dresden

Der französische Schauspieler Alain Delon kommt nach Dresden zum Semperopernball. Denn er wird dort für sein Lebenswerk mit dem St. Georgs Orden geehrt.

Delon (geboren 1935) war „einer der Superstars des europäischen Kinos der 60er und 70er Jahre und hat es mehr als 60 Jahre geprägt wie kaum ein anderer“, heißt es in einer Mitteilung des Semperopernball-Vereins, der den Ball zum 14. Mal organisiert.

Unvergessen seien Delons Rollen in Filmen wie „Der eiskalte Engel“, „Der Swimmingpool“, „Der Clan der Sizilianer“, „Borsalino“ oder auch sein Julius Caesar in „Asterix und die Olympischen Spiele“, so der Verein weiter. Alain Delon spielte mit Jean Gabin, Lino Ventura, Ornella Muti, Jean-Paul Belmondo, Klaus Kinski und natürlich Romy Schneider. Die beiden waren eine Zeit lang ein Paar.

Neben Alain Delon werden beim Semperopernball am 1. Februar Fürst Albert II. von Monaco und Stanislaw Tschertschessow, Trainer der russischen Fußballnationalmannschaft und Idol der SG Dynamo Dresden, geehrt.

