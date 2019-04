Dresden

Die AfD-Stadtratsfraktion fordert in einem aktuellen Antrag, den Gemeindlichen Vollzugsdienst um 100 Stellen aufzustocken. Besonders das Personal der Besonderen Einsatzgruppe soll erhöht werden. Dafür will die AfD das Budget des Ordnungsamtes in diesem Jahr um 2,5 Millionen Euro und 2020 um 5 Millionen Euro aufstocken. Das zusätzliche Geld soll aus Steuermehreinnahmen kommen, heißt es im Finanzierungsvorschlag des Antrags.

Die Mitarbeiterzahl im Ordnungsamt müsse dem Bevölkerungswachstum angepasst werden, begründet Fraktionsvorsitzender Gordon Engler die Pläne der AfD. Zugleich gebe es im Dresdner Stadtgebiet Orte, an denen sich die Sicherheit in den vergangenen Jahren massiv verschlechtert habe. „Neben Drogen- und Sucht-problematik kommt es auch zu erschreckender Gewaltkriminalität“, stellt Engler fest.

Für die Stadt bestehe mit der Stärkung der Besonderen Einsatzgruppe eine Einflussmöglichkeit, an Kriminalitätsschwerpunkten auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung einzuwirken. Für diese Plätze soll auch ein Konzept zur Einrichtung und zum Betrieb von Notrufsäulen erarbeitet werden. Notrufsäulensysteme seien in vielen Städten etabliert und würden das subjektive Sicherheitsempfinden erhöhen, so Engler.

Von tbh