Dresden

Nachmittags und Abends sitzen sie im Stadtrat Schulter an Schulter und kämpfen für die gemeinsame Sache. Am Morgen treffen sie sich vor Gericht. Als Kläger und Beklagter. Die AfD-Stadtratsfraktion beschäftigt nach wie vor die Justiz bei der Auseinandersetzung um die Frage, wer denn nun ihr Vorsitzender ist. Am Freitag verhandelte das Landgericht.

Am 4. August 2017 trafen sich die AfD-Stadträte zur Neuwahl des Fraktionsvorstandes. Gordon Engler wurde zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt, der bisherige Vorsitzende Stefan Vogel zum Stellvertreter. Alles klar? Nein. Vogel hält die Wahl wegen des falschen Sitzungsleiters für ungültig.

Nach der Sitzung unternahmen die drei Fraktionsmitglieder außer Vogel mehrere Anläufe, rechtmäßig einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Aus Sicht von Vogel ein untaugliches Unterfangen. Einladen zur Wahl des Fraktionsvorstandes muss der Fraktionsvorsitzende. Und der heißt aus Sicht von Vogel: Vogel. So dass nie eine gültige Einladung zustande gekommen sein soll. Vogel hat nie eingeladen.

Die Uhr ist seit 2017 weitergelaufen. Die Stadtverwaltung hat Engler als Fraktionsvorsitzenden akzeptiert, weil die Fraktionsgeschäftsstelle Engler als Fraktionsvorsitzenden gemeldet hat. Die drei Fraktionsmitglieder außer Vogel hatten in der Geschäftsstelle aufgeräumt und den Vogel-Vertrauten Harald Klaebe als Fraktionsgeschäftsführer entfernt.

Klabe focht seine Kündigungen vor dem Arbeitsgericht an und erreichte vor kurzem einen Vergleich, der ihm Gehaltsnachzahlungen in Höhe von rund 80 000 Euro bescherte. Das Geld befinde sich mittlerweile auf seinem Konto, bestätigte Klaebe am Freitag.

Vogel fordert vom Landgericht die Feststellung der Nichtigkeit der Wahl Englers zum Fraktionsvorsitzenden und Schadensersatz für entgangene Sitzungsgelder. Ein Fraktionsvorsitzender erhält eine höhere Aufwandsentschädigung als „normale“ Stadträte.

Die 6. Kammer des Landgerichts tat Vogel den Gefallen nicht. Sie wird das Verfahren an das Verwaltungsgericht (VG) Dresden weiterreichen. Weil Stadtratsfraktionen öffentlich-rechtliche Gebilde und sie nicht unter das Zivilrecht fallen. Das heißt angesichts der Verfahrensdauer am VG: Vor der Konstituierung eines neuen Stadtrats nach der Wahl am 26. Mai wird nicht feststehen, wer sich AfD-Fraktionsvorsitzender nennen darf.

Nächste Woche wird es einen Richterspruch zu einem zweiten Verfahren geben, in dem Vogel mit Verweis auf sein Persönlichkeitsrecht Engler untersagen will, dass sich dieser als Fraktionsvorsitzender bezeichnet. Am Freitagnachmittag hätten die beiden wieder Schulter am Schulter im Stadtrat gesessen.Doch Engler hatte sich bei einem Sturz auf der Straße die Schulter verletzt und musste passen.

Von Thomas Baumann-Hartwig