Ärger um die Schwäne im Schlossteich

Dresden. Die Höckerschwäne vom Schönfelder Schlossteich beschäftigen derzeit die Dresdner Stadtverwaltung. Grund dafür ist eine Anzeige wegen nicht tiergerechter Haltung und Fütterung der flugunfähigen Vögel. Diese ging bereits im Sommer des vergangenen Jahres beim ansässigen Veterinäramt ein. Daraufhin hat das Amt diverse Mängel bei der Schwanenhaltung festgestellt.

Naturschützer und Tierarzt kümmern sich ehrenamtlich um die Tiere

Doch nicht nur das Veterinäramt, auch das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft ist nach Bekanntwerden des Sachverhalts seit nun fast einem Jahr der Meinung, dass die Schwäne nicht länger auf dem Schlossteich bleiben können. Die Haltung sei wegen denkmalschutzrechtlicher Bedenken in diesem Gartendenkmal nicht möglich, erklärt die Dresdner Stadtverwaltung. Die Ortschaft möchte sich aber nicht von den Tieren trennen. Immerhin leben die Tiere seit 2009 hier. Was nun?

Die Frage möchte auch Stadtrat Johannes Lichdi (Grüne) beantwortet haben. Das Problem fängt schon damit an, dass die Stadt nicht weiß, wem die Schwäne gehören. Laut Ortsvorsteherin Daniela Walter kümmern sich ein Naturschützer und ein Tierarzt ehrenamtlich um die Tiere. Bei der Anschaffung wurde ein Holzhäuschen für weniger als 100 Euro aufgestellt, um den Schwänen Schutz zu bieten.

Außerdem beschloss der Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig im Dezember des vergangenen Jahres, 4500 Euro in ein Winterquartier und eine Einzäunung zu investieren. Weitere Kosten bezüglich der Fütterung und Pflege seien der Stadt nicht bekannt.

Was, wenn die Vogelgrippe zuschlägt?

Die ungeklärte Eigentümerfrage bringt aber noch ein weiteres Problem mit sich. Stichwort Vogelgrippe. Im vergangenen Jahr griff die Krankheit beim Federvieh in der Region um sich und alle Halter waren verpflichtet, die Tiere in Ställen zu halten, bis die Gefahr vorüber war. Nicht so in Schönfeld-Weißig. Laut Stadtverwaltung waren die Schwäne dem Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt bis zum März 2017 nicht bekannt. Demzufolge hat auch niemand dafür gesorgt, die Tiere in Sicherheit zu bringen.

Seit dem 28. Dezember gilt: Wenn der erste infizierte Wildvogel gefunden wird, müssen Tierhalter ihre Vögel in Stallungen unterbringen und vor dem Kontakt mit Wildvögeln schützen. „Die Ortsvorsteherin wurde aufgefordert, zu den Forderungen des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes Stellung zu nehmen und diese umzusetzen“, heißt es seitens der Stadt. Dafür seien noch weitere Gespräche nötig.

Graupa platziert Vogelattrappen auf dem Teich

Sogar eine zoologische Einrichtung hätte bereits angeboten, die Tiere zu übernehmen, schreibt die Dresdner Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in ihrer Pressemitteilung. Doch Schönfeld-Weißig habe dies abgelehnt, weil die Schwäne traditionell zum Ortsbild gehören würden. Die FDP-Fraktion sowie die Freien Wähler sehen das ähnlich und bezeichnen den Fall als Ämterposse. „Wenn es jetzt auf einmal behördliche Bedenken gibt, stellt sich mir die Frage, was die Ämter der Stadt die letzten Jahrzehnte gemacht haben bzw. ob die Mitarbeiter heute einfach zu viel Zeit haben und es keine dringenderen Probleme in Dresden gibt“, sagt Prof. Dr. Thoralf Gebel (FDP).

Ortschaftsrätin Manuela Schott (Grüne) wünscht sich, dass die Schwäne in fachkundige Hände kommen, um eine artgerechte Haltung garantieren zu können. Eine Alternative, um den Bezug zur Tradition dennoch wahren zu können, kennt sie aus anderen Orten: „Die Gemeinde in Graupa hat die Zeichen der Zeit längst erkannt. Sie lässt trotz nachvollziehbaren, kulturhistorischen Bezug zum ’Schwan im Lohengrin’ am Wagner Museum keine wildlebenden, flügelgestutzten Schwäne auf ihrem Schlossteich schwimmen. Stattdessen gibt es dort zwei Vogelattrappen.“

Bevor jedoch über den Verbleib der Schwäne entschieden werden kann, muss erst einmal der Eigentümer gefunden werden.

Von Lisa-Marie Leuteritz