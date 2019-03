Dresden

Die größte Herausforderung? „Bringen Sie mal 160 Grundstückseigentümer unter einen Hut“, sagt Norman Wonka, Projektleiter der Stadtentwässerung Dresden (SEDD). Wonka, seine Kollegen und die Vertreter des Abwasserzweckverbandes Wilde Sau haben die Herausforderung gemeistert. 160 Zustimmungen der Eigentümer zum Bau einer unterirdischen Leitung lagen vor.

12,5 Kilometer ist die Druckleitung von Klipphausener Flur bis nach Dresden lang. Sie unterquert die Autobahn 17, die Gleise der Deutschen Bahn und schließlich die Elbe. Jede Unterquerung ist für sich eine ingenieurtechnische Meisterleistung. 450 Meter musste ein Spezialunternehmen unter der Elbe bohren. Am Ende kam die Leitung auf den Meter genau auf der Klärgrube in Kaditz an.

Dorthin fließen jetzt die Abwässer von Klipphausen, Tharandt und Wilsdruff. Bisher haben die drei Gemeinden die Abwässer in einer eigenen Anlage auf Klipphausener Flur an der Autobahn 4 gereinigt. Verbandsvorsitzender Andreas Clausnitzer erklärte, warum den Verantwortlichen vor zehn Jahren die visionäre Idee gekommen ist, die Abwässer nach Dresden zu leiten. „Unsere Anlage muss modernisiert werden. Die Kapazität ist begrenzt. Wir haben aber Zuzüge und Gewerbeansiedlungen.“

Eine Million Kubikmeter Abwasser pro Jahr kommen nun zusätzlich in Kaditz an, der Gesamtzulauf der hochmodernen Kläranlage beträgt 55 Millionen Kubikmeter. Rund drei Stunden ist das Abwasser durch die Druckleitung unterwegs und damit schneller als ein Auto auf der Autobahn 4, wenn der Verkehr mal wieder stillsteht.

„Eine langfristige Entscheidung“, lobt SEDD-Geschäftsführer Ralf Strothteicher den Abwasserzweckverband. Und gut für die Umwelt: Die Elbe ist ein etwas robusterer Vorfluter für geklärtes Abwasser als die Wilde Sau. Mit der fertigen Leitung sind die Bauarbeiten laut Strothteicher noch nicht abgeschlossen. Die fünf Becken der alten Kläranlage werden in Regenrückhaltebecken umgebaut. 12,5 Millionen Euro investiert der Zweckverband in das Projekt, wie Clausnitzer sagte.

Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen betonte die hohe Effizienz der Großkläranlage in Kaditz. In Dresden habe die SEDD von früher 12 Ortskläranlagen schon 10 auflösen können. Die Anlage in Malschendorf stehe kurz vor der Auflösung, so Jähnigen, nur für Eschdorf müsse noch eine Lösung gefunden werden.

In Kaditz werden unter anderem die Abwässer aus Pirna, Heidenau und Freital geklärt. „Ein wunderbares Beispiel für regionale Zusammenarbeit, die uns als Landeshauptstadt sehr wichtig ist“, so die Umweltbürgermeisterin.

Erprobt wurde die Druckleitung laut Strothteicher übrigens mit klarem Wasser. „Wir mussten ja erst mal sehen, ob auch alles bei uns ankommt.“ Es kam geflossen, und jetzt fließt nur noch trübe Brühe neben der Autobahn ins Elbtal und unter der Elbe hindurch nach Kaditz.

Von Thomas Baumann-Hartwig