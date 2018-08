Dresden

Am Freitag, den 31. August lädt der ADFC in Dresden dazu ein, entspannt mit dem Fahrrad in die Nacht zu fahren. Am Altmarkt beginnt um 19 Uhr die 20 Kilometer lange Fahrt über mehrere Straßenabschnitte, die sonst exklusiv für den Autoverkehr reserviert sind. Das Tempo wird gemütlich und die Fahrraddemonstration ist auch für Kinder geeignet. An der Auftaktkundgebung mit Livemusik und Redebeiträgen wird auch Bürgermeister Dr. Peter Lames (SPD) teilnehmen.

Im letzten Jahr sind über 1000 Menschen bei der Aktion mitgefahren, dieses Jahr erwartet der ADFC sogar 1500 Teilnehmer. Der Fahrradkorso kommt voraussichtlich gegen 21 Uhr wieder am Altmarkt an. Dort findet eine Abschlusskundgebung mit Livemusik statt.

Von DNN