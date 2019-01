Die Stadtverwaltung will ab März 2020 den Bönischplatz in Johannstadt umbauen. Bislang können rund 90 Autos auf dem Platz parken. Beim Umbau wird etwa die Hälfte der Stellflächen wegfallen, damit die Wünsche der Anwohner umgesetzt werden können: mehr Grün, Sitzgelegenheiten und vor allem ein Plus an Verkehrssicherheit.