Dresden

Winzer und Weinfreunde treffen sich am Wochenende auf der Weinmesse „ Baden-Württemberg Classics“ im Kongresszentrum Dresden. Unter den über 70 Winzern und mehr als 900 Weinen, Winzersekten und Edelbränden sind auch sächsische Vertreter dabei.

Dazu gehören Schloss Proschwitz, Schloss Wackerbarth und die Hoflößnitz und das Weingut Lehmann aus Diesbar-Seußlitz. An beiden Tagen gibt es je drei kostenlose Lernweinproben. Jungwinzer präsentieren außergewöhnlichen Weinideen.

Die Messe hat am 27. und 28. April je von 11 bis 18 Uhr geöffnet und findet im Internationalen Congress-Center an der Devrientstraße 10/12 statt. Karten gibt es an der Tageskasse für 15 Euro, inklusive Glas, Verkostungen und Lernweinproben. Wer mit Bus oder Bahn kommt und sein Ticket vorlegt, zahlt nur fünf Euro.

Von DNN