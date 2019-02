Dresden

1200 Zuschauer standen am Sonntagmittag am Elbufer. Trotz dicken Mäntel und Mützen bibberten so einige, während sich 80 andere von der Kälte und dem andauernden Schneefall so überhaupt nicht stören ließen. Unerschrocken wagten sich die Teilnehmer des 20. Dresdner Faschingsschwimmen in die drei Grad kalte Elbe – sie hatten es hier sogar zwei Grad wärmer als an der frischen Luft. Der jüngste Teilnehmer war 25, der Älteste 72 Jahre alt.

„29 Winterschwimmer trauten sich auf die lange Distanz über 800 Meter zwischen Albert- und Augustusbrücke und auf der 400 Meter langen Strecke zwischen Carola- und Augustbrücke schwammen 51 Mutige die Elbe flussabwärts“, sagt Dominic Lorenz, Sprecher der ausrichtenden Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) Dresden. Alle erreichen ihr Ziel und präsentierten dort nicht nur vor Kälte rote Haut, sondern auch bunte Kostüme. Am auffälligsten waren vielleicht die Rugbyspieler der Dresden Hillbillies in gelben Trikots.

Von fkä