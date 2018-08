Glasperlenspiel treten am Freitag auf dem Theaterplatz auf. Quelle: Arton Sefa

Freitag

– Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) eröffnet das Stadtfest um 19 Uhr mit einem Grußwort auf dem Theaterplatz, vorher spielt die Band electra den Eröffnungssong. Auch danach bleibt es rockig mit Petra Zieger & Band (ab 19.15 Uhr). Glasperlenspiel (21.15 – 22.30 Uhr), The Disco Boys (23 – 0.30 Uhr) und der HousekaspeR (0.30 – 2 Uhr) füllen den restlichen Abend

– Auf dem Altmarkt regiert der Schlager: René Ulbrich (19-20.45 Uhr), Anthony (20.45 – 22 Uhr) und Anna-Carina Woitschack (22-23 Uhr) treten auf

– Theater an der Frauenkirche auf dem Neumarkt: Auf der Bühne des Boulevardtheaters lädt Ur-Dresdner Bernd Seifert zu einem Halbjahresrückblick unter dem Motto „Prost 2019! Tschüss 2018!“ ein (ab 19.30 Uhr). Ab 20 Uhr wird zum Stück „Die Fete endet nie...“ gefeiert und die Dresdner A-cappella-Band medlz präsentiert ab 21 Uhr Ausschnitte aus ihrem aktuellen Programm „Heimspiel – medlz singen deutsch“

– Freunde der elektronischen Tanzmusik kommen auf der Wiese am Elbweg unweit des Kongresszentrums auf ihre Kosten. So stellt Gideon Bellin ab 18 Uhr das Projekt „Sober-Sensation“ vor, bei dem es um eine Elektro-Szene abseits von Drogen und illegalen Partys geht. Im Laufe des Abends wird es auch Diskussionen zum Thema geben

Sonnabend

– Der Altmarkt verwandelt sich in das Sparkassen-Familienareal und lädt Groß und Klein zu sportlichen Herausforderungen ein. Zwischen 11 und 14 Uhr gibt es eine Biathlon-Anlage und am Nachmittag präsentieren sich verschiedene Dresdner Vereine.

– Auch am Sonnabend präsentiert das Boulevardtheater auf der Bühne am Neumarkt verschiedene Ausschnitte aus aktuellen Stücken, unter anderem aus „Die Hexe Baba Jaga“, „Herr Doktor, ihre Kutte rutscht“ und der lebendige Spielplan des Theaters.

Die Dampferparade ist ein Höhepunkt am Sonnabend. Quelle: Dietrich Flechtner

– auf dem Schlossplatz regiert der Jazz: Simmer Zwei (12-14 Uhr), The New Hornets (16-18 Uhr), Sylvi Piela (20-22 Uhr) treten an diesem Tag auf.

– An der Wiese Elbweg spielt auch am Sonnabend die Neustadt, allerdings mit anderen Programmpunkten. Die Stars des Tages sind Medulla. Bereits 15.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, mit der brasilianischen Band ins Gespräch zu kommen und ab 18.45 Uhr treten sie auf der Bühne auf. Außerdem findet hier zwischen 14 und 16 Uhr die Qualifikation für den 2. TK-Rowing-Cup auf Ruder-Ergometern statt.

– Der Sächsische Landtag öffnet zwischen 10 und 18 Uhr seine Tore und lädt zu Führungen ein. Auch der Kulturpalastkann zwischen 14 und 18 Uhr ausgiebig besichtigt werden. ImVerkehrsmuseum sowie im Stadtmuseum gilt am Sonnabend und Sonntag: Eintritt frei!

– Das Blasorchester Elbflorenz tritt gemeinsam mit Tom Jährig von 12 bis 14 Uhr auf dem Theaterplatz auf und wird abgelöst von Toni & Band (14.30 – 16 Uhr). Lotte erfüllt den Platz anschließend mit ihrem Power-Pop. Nachdem Rockhaus (19-22.15 Uhr) und Versengold (20.40 – 22.10 Uhr) das Publikum mit jeder Menge Rock versorgten, neigt sich der Abend mit Songwriterin Lea (22.30 – 0 Uhr) dem Ende entgegen

Sonntag

– Auch am Sonntag bleibt es auf dem Altmarkt familiär: Neben den Präsentationen verschiedener Vereine erreicht die Babyparade gegen 16.30 Uhr den Altmarkt.

Ab 19 Uhr können die Besucher den Abend mit Joey Heindle und seiner Band CoolUp ausklingen lassen

– Das Boulevardtheater spielt am Neumarkt fleißig weiter. Der Höhepunkt am Sonntag ist die Olsenbande (20.30 – 21 Uhr)

– Die Wiese Elbweg steht am Sonntag ganz im Zeichen des Hip Hop und Urban. Bei einer Graffiti-Live-Show (14 – 14.30 Uhr) können Besucher den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schultern schauen

– Zwischen 16.30 und 16.45 findet der 2. TK-Rowing-Cup statt. Dieser wird live auf dem Theaterplatz übertragen

In diesem Jahr findet der Entencup bereits zum 11. Mal statt. Quelle: Michael Schmidt

– Zwischen 15 und 15.30 Uhr sind am Königsufer die Enten los: Der Erlös des 11. Dresdner Entencups geht in diesem Jahr an die Theater-Ruine St. Pauli.

– Auf dem Schlossplatz spielen The Shy Boys (12-14 Uhr), Anja Schumann (14 – 16 Uhr), Lia Reyna (19 – 21 Uhr) und weitere Jazz-Bands

– Zwischen 11.30 und 13 Uhr wird es auf dem Theaterplatzeinen ökumenischen Gottesdienst geben. Im Anschluss geht es weiter mit Musik: 108 Fahrenheit (13.30 – 14.45 Uhr), Thomas Stelzer & Friends (15.15. – 16.25 Uhr) sowie The Cast (19 – 20.15 Uhr). Die Dresdner Philharmonie beginnt 21 Uhr das Abschlusskonzert des Stadtfestes.

– 22 Uhr Höhenfeuerwerk

Das ganze Wochenende

- Auf der Piazza dreht sich von Freitag bis Sonntag alles ums Schlemmen und Verweilen. Die Besucher erwartet hier Streetfood und Handwerk

– Auch auf der Schlossstraße präsentieren sich Handwerker und Kulinaritäten

– Der Postplatz gehört das ganze Wochenende den Dresdner Verkehrsbetrieben: In der Wohnfühloase und der DVB-Lounge können sich die Stadtfest-Besucher vom Trubel erholen und am Samstag sowie Sonntag präsentieren sich außerdem die Stadtentwässerung und die Stadtreinigung. Am Sonntag startet hier die Babyparade

– Blaulichtmeile am Sächsischen Landtag

– Auf der Wiese an der Marienbrücke können die Gäste in eine andere Zeit reisen, denn hier findet der Mittelaltermarkt statt: Spektakel, Marktmusik, Ritterkämpfe und Feuershows stehen das ganze Festwochenende auf dem Programm

– Am Terrassenufer haben auch am Stadtfest-Wochenende die Dampfer das Sagen. Neben Ausstellungen und Dampfwalzenwettziehen ist die Dampferparade am Sonnabend um 19 Uhr ein Highlight.