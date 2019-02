Dresden

Bei einer Kundgebung in Dresden haben tausende Landesbedienstete ihren Forderungen in den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst Nachdruck verliehen. Nach Gewerkschaftsangaben hatten sich etwa 5000 Mitarbeiter vor dem Finanzministerium in Dresden versammelt.

Die Gewerkschaften fordern für den öffentlichen Dienst der Länder sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro monatlich mehr. Die Arbeitgeberseite lehnt das bisher als nicht finanzierbar ab.

„Leute, die einen guten Job machen, müssen auch gut bezahlt werden“, erklärte Daniel Herold von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi unter dem tosenden Lärm der Versammelten. Die Kundgebungsteilnehmer waren vor allem Lehrer, aber auch viele Landesbedienstete aus der Forst- und Finanzverwaltung sowie der Polizei. „Es ist eine Sauerei, was die Arbeitgeber mit uns machen“, wetterte Verdi-Bezirksgeschäftsführer Herold.

„Die Arbeitgeber mauern nur“, kritisierte der stellvertretende Bundesvorsitzende des Beamtenbundes dbb, Volker Geyer. „Wir sind keine Zahlen, wir sind Menschen und fordern Respekt und Anerkennung“, fügte er hinzu.

„Die Steuerquellen sprudeln“, trat die sächsische Landeschefin der Erziehungsgewerkschaft GEW, Uschi Kruse, dem Argument entgegen, für die Tarifforderung sei kein Geld da. „Die Arbeitgeber würden es wahrscheinlich auch noch als überzogen bezeichnen, wenn wir null Prozent fordern.“ Die Landesbediensteten sorgten in vielen verschiedenen Bereichen dafür, dass das Gemeinwesen funktioniert. „Das muss der Gesellschaft sechs Prozent mehr wert sein“, erklärte Kruse.

Die nächste Verhandlungsrunde ist für Ende Februar angesetzt. Dafür forderten die Landesbediensteten endlich Bewegung auf der Arbeitgeberseite. „Sonst stehen wir wieder hier“, hieß es von vielen Seiten.

Von Ingolf Pleil