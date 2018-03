350 neue Wohnungen – Ortsbeirat Pieschen stimmt „MiKa“-Plänen zu

Dresden. 900 Wohnungen für rund 200 Millionen Euro – diese ehrgeizigen Baupläne hegt die Projektgesellschaft „MiKa-Quartier GmbH & Co. KG“ an der Flößerstraße in Dresden-Mickten. Und der Investor drückt auf die Tube: Haben die Arbeiten an einem ersten Bauabschnitt, bei dem für rund 38 Millionen Euro 180 Wohnungen entstehen, bereits begonnen, wird nun die Aufstellung eines Bebauungsplans für den nächsten Abschnitt an der Flößerstraße/Brockwitzer Straße forciert. Dazu hat der Ortsbeirat Pieschen am Dienstagabend seine Zustimmung gegeben.

Geplant sind in Anlehnung an den ersten Bauabschnitt mehrere meist sechsgeschossige Gebäudeblöcke, die sich um einen Innenhof gruppieren. Die Entwürfe dazu kommen von drei verschiedenen Architekturbüros, „weshalb drei Architektursprachen im Gebiet zu sehen sein werden“, wie Joris Kretzschmar aus dem Stadtplanungsamt sagt. Rund 350 Wohnungen sind geplant, dazu auch zwei Standorte für Gewerbe im Erdgeschoss, darunter einen Bäcker mit Café. Außerdem wird eine Tiefgarage gebaut, deren Dach begrünt wird. Im Hof sollen 64 Bäume und auf 300 Quadratmetern Sträucher wachsen.

Das ist Ortsbeirat Christian Helms (Grüne) nicht genug. Er kritisierte eine „zu dichte Bebauung“, die nur auf rund zehn Prozent der Grundfläche das Wachsen von „Großgrün“, also Bäumen, erlaube. „Ich finde es nicht so schlimm, wenn dort mal etwas dichter gebaut wird, zumal wir nördlich und östlich davon unserer Grünfuge haben“, entgegnet SPD-Ortsbeirat Stefan Engel.

Es sei Wille des Investors, den Bebauungsplan für den dritten Bauabschnitt in etwa einem halben Jahr präsentieren zu können, sagt Stadtplaner Kretzschmar. Sicher ist das allerdings nicht. Denn bereits zum nun geplanten Abschnitt laufen im Hintergrund noch Gespräche, die es in sich haben. Dem Vernehmen nach geht es dabei auch und vor allem um eine von der Stadt seit Jahren an Investoren gerichtete Forderung, dass 15 Prozent der Neubauwohnungen Sozialwohnungen sein sollen.

Im ersten Abschnitt entstehen diese nicht, dort sind zumeist Drei- und Vierraumwohnungen mit einer durchschnittlichen Kaltmiete von zehn Euro vorgesehen. Auch im zweiten Bauabschnitt, für den der nun diskutierte Bebauungsplan Baurecht schaffen sollen, sind diese laut Kretzschmar nicht geplant. Das Unternehmen „MiKa-Quartier“ äußert sich dazu nicht, will erst in einigen Wochen nach Abschluss der Planungen und Gespräche etwas zu Wohnungsgrößen, Investitionssummen, Durchschnittsmieten und Gestaltung mitteilen. Im Bauausschuss wurde am Mittwochabend durchaus kontrovers über die Sozialquote diskutiert. Dort war zu hören, dass der Investor mit einem Abbruch gedroht habe, sollte er im nun diskutierten Abschnitt zur Einrichtung von Sozialwohnungen gezwungen werden.

Laut Stadtplaner Kretzschmar sollen diese im dritten Bauabschnitt geschaffen werden, auch das sei allerdings noch Gegenstand der noch laufenden Verhandlungen. Dabei werde offenbar auch ein Kauf von Wohnungen durch die Stadt diskutiert, die dann als Sozialwohnungen betrieben werden könnten. Ebenso ist die Schaffung einer Kindertagesstätte durch „MiKa-Quartier“ im vierten und letzten Abschnitt im Gespräch, die der Investor anschließend an den Eigenbetrieb Kindertagesstätten vermieten will.

Das „MiKa“-Projekt gliedert sich in eine Reihe von Vorhaben ein, mit denen die Stadt die Schaffung eines neuen Stadtteils vorantreibt. In dem Areal zwischen Lommatzscher Straße und Sternstraße sollen nach den Wünschen des Stadtplanungsamts in den nächsten zehn Jahren 2200 Wohnungen für 5000 Menschen gebaut werden.

