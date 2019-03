Dresden

Die Anklage hat es in sich. Wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung steht Ghaleb N. seit Dienstag vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Tunesier vor, seine Lebensgefährtin, eine 32-jährige Tschechien, bedroht, geschlagen und dann fast umgebracht zu haben. Das Paar hatte wohl öfter Krach und bei dem 29-Jährigen saßen die Fäuste locker, die Frau bekam gelegentlich Schläge. Am 29. Juli 2018 eskalierte der Beziehungsstreit. Stundenlang hatten beide auf dem Scheunenvorplatz in der Neustadt gestritten. Die Frau wollte sich wegen seiner ständigen Übergriffe von ihm trennen, worauf er sie wieder schlug und mehrmals drohte, sie umzubringen. Gegen 10.30 Uhr hatte sich die Lage etwas beruhigt, die 32-Jährige setzte sich etwas abseits hin.

Als sie wegschaute, so die Anklage, beschloss Ghaleb N., seine Drohung in die Tat umzusetzen. Er zog ein Klappmesser aus dem Rucksack, stach der Frau damit unvermittelt unterhalb des Kinns in den Hals und dann in den Oberarm. Nachdem sie zu Boden gegangenen war, soll er ihr noch mehrmals brutal auf den Kopf geschlagen haben. Mit Stich- und Schnittverletzungen, Kieferbrüchen und Augenverletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ghaleb N. wurde festgenommen.

Der Angeklagte kündigte an, sich am nächsten Verhandlungstag zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft zu äußern. Er habe im September 2017 Tunesien verlassen, sei über Italien und die Schweiz nach Deutschland eingereist und seit Januar 2018 in Dresden. Ob sein Asylantrag genehmigt oder abgelehnt wurde, wisse er nicht, da er sich selten im Asylbewerberheim aufgehalten habe. „Ich bin da immer nur freitags hingegangen, um das Geld abzuholen.“

Warum er nach Deutschland kam, wollte er nicht sagen. „Das kann ich nicht beantworten. Aus finanziellen Gründen oder wegen einer Arbeit nicht. Ich musste aus Tunesien weg, ich konnte dort nicht mehr leben“, erklärte er. Warum? Nach eigener Aussage hatte er Arbeit bei seinem Vater, lebte kostenlos bei der Oma und hatte Geld. Vielleicht hat es etwas mit Drogen zu tun. Zumindest kritisierte er, dass dort Drogendelikte hart bestraft werden. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler