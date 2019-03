Dresden

Der Bundesverband der privaten Immobilienwirtschaft (BFW), Landesverband Mittelsachsen, warnt vor einer verbindlichen Quote von 30 Prozent Sozialwohnungen bei privat finanzierten Wohnungsbauvorhaben. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) hat einen entsprechenden Passus in seinem Modell zur kooperativen Baulandentwicklung vorgeschlagen, der gegenwärtig intensiv diskutiert wird.

„Warum sollen die Bauträger die Defizite in der Gesellschaft auffangen?“, fragt Bauunternehmer Berndt Dietze, Vorstand des BFW. Er sehe die Grundbedürfnisse Essen, Bekleidung und Wohnen. Aber nur beim Grundbedürfnis Wohnen sollten Private in die Verantwortung genommen werden. „Ich habe noch nichts von Gutscheinen gehört, mit denen Bedürftige im Supermarkt oder in der Boutique 30 Prozent Rabatt erhalten.“

Laut Dietze sind steigende Kosten die Hauptursache für hohe Mieten. Im Neubau sei es kaum noch möglich, eine Kostendeckung mit Mieten unter 12 Euro pro Quadratmeter zu erzielen. Das liege insbesondere an gestiegenen Grundstückspreisen, die sich innerhalb der vergangenen fünf Jahre von 400 auf 800 bis 850 Euro pro Quadratmeter verdoppelt hätten.

Nur Bauherren wie die Genossenschaften, die eigene Grundstücke mit einem Wert von 100 oder 200 Euro pro Quadratmeter bilanziert hätten, könnten Kostenmieten von zehn Euro erzielen. Dietze geht von Neubaukosten in Höhe von 3500 Euro pro Quadratmeter aus. 850 Euro entfallen auf das Grundstück, 2200 Euro auf die Baukosten und 450 Euro auf die Baunebenkosten.

Ein Käufer sei bestenfalls bereit, eine Immobilie mit einer Rendite von 3,3 Prozent zu erwerben. Der Sozialwohnungsanteil schmälert aber die Gewinne – bei zehn Prozent um 58,88 Euro pro Quadratmeter, bei 15 Prozent um 93,53 Euro und bei 30 Prozent um 215,28 Euro.

Bei einem Bauvorhaben gelte die Regel: 10 Prozent werden als Wagnis und Gewinn kalkuliert. Heißt bei 3500 Euro Herstellungskosten 350 Euro. Werden die Werte für eine Quote von 10 Prozent oder 15 Prozent abgezogen, könne das der Bauherr gerade noch verkraften. Bei 30 Prozent Sozialwohnungen betrage die Quote für Wagnis/Gewinn aber nur noch 3,8 Prozent (350 Euro minus 215,28 Euro macht 134,72 Euro).

„Für ein so niedriges Ergebnis wird kein seriöser Bauherr bauen. Das Risiko überwiegt, eine Bank zur Finanzierung wird sich nicht finden lassen“, folgert Dietze. In die Berechnung sei die Förderung des Freistaats von 630 Euro pro Quadratmeter Sozialwohnung einbezogen. „Sollte das Geld eines Tages nicht mehr kommen, sind auch 10 oder 15 Prozent nicht mehr machbar.“

Es gehe nicht darum, sich der sozialen Verantwortung zu entziehen, so der Bauunternehmer. „Aber eine Quote von 30 Prozent ist eine Art enteignungsgleicher Eingriff und eine Einschränkung der unternehmerischen Freiheit. Wir fordern Vernunft.“

Steffen Bieder, Geschäftsführer des BFW, weist auf ein weiteres Problem der 30-Prozent-Quote hin. Diese soll für Baugebiete gelten, die per Bebauungsplan erschlossen werden. Deshalb würden die Preise für Grundstücke, auf denen ohne B-Plan gebaut werden kann, regelrecht explodieren. „Alle Bauherren werden versuchen, sich solche Flächen zu sichern.“

Bieder hält auch die Bagatellgrenze von vier Wohnungen für viel zu niedrig angesetzt. „Alle großen deutschen Städte beginnen bei 20 Wohneinheiten. In Dresden müssten Bauherren schon Sozialwohnungen schaffen, wenn sie mehr als 13 Wohnungen bauen.“ Der Geschäftsführer beobachtet einen Trend, seit die kooperative Baulandentwicklung debattiert wird: „Investoren flüchten ins Dresdner Umland. Ich kenne einen großen Bauträger, der sich Flächen in Großröhrsdorf gesichert hat.“

Am Montag laden der Baubürgermeister und das Zentrum für Baukultur Sachsen um 19 Uhr zu einer öffentlichen Podiumsdiskussion zur kooperativen Baulandentwicklung ins Foyer in der zweiten Etage des Kulturpalastes ein. Es diskutieren neben Schmidt-Lamontain und Dietze auch Alexander Kuhlendahl, Manager beim Projetentwickler Revitalis Real Estate AG; Peter Faßbender, Abteilungsleiter im Stadtplanungsamt Nürnberg und Professor Arno Bunzel, Deutsches Institut für Urbanistik. Der Soziologe Professor Karl-Siegbert Rehberg moderiert die Podiumsdiskussion.

Von Thomas Baumann-Hartwig