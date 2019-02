Dresden

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG (WiD) will im ersten Halbjahr dieses Jahres an vier Standorten Wohngebäude errichten. Dazu gehört neben der Alemannenstraße, der Lugaer Straße und der Bulgakowstraße auch die Kipsdorfer Straße/ Ecke Schaufußstraße in Seidnitz. Auf dem ehemaligen Garagenhof plant die WiD ein Wohngebäude mit 27 Wohnungen und 16 Parkplätzen, teilte das Unternehmen jetzt mit.

Die Architektur des Gebäudes orientiert sich an den Fassaden der Häuser in der Nachbarschaft. Das Wohnhaus soll fünf Etagen erhalten und unterkellert werden. Ein Aufzug ist geplant. Das Gebäude soll über zwei Hauseingänge verfügen und an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Bei der Planung der Wohnungsgrößen orientiert sich die WiD am Bedarfskonzept der Landeshauptstadt und am Leitbild der kompakten durchmischten Stadt mit heterogenen Bewohnergruppen und Wohnungsgrößen.

In dem Gebäude werden vier Wohnungen für Ein-Personen-Haushalte und elf für zwei Personen, davon vier barrierefrei, entstehen. Hinzu kommen eine Wohneinheit für drei Personen, sieben für vier Personen, darunter vier barrierefreie und eine rollstuhlgerechte, sowie vier für sechs Personen, davon eine barrierefrei und drei rollstuhlgerecht.

Die WiD soll in einem ersten Schritt 800 Sozialwohnungen errichten. Die dafür erforderlichen Grundstücke stehen zur Verfügung. Langfristig soll das Unternehmen einen Bestand von mehreren tausend Wohnungen aufbauen. Der Stadtrat hatte dem Unternehmen auf seiner jüngsten Sitzung 13 Millionen Euro für Grundstücksankäufe zur Verfügung gestellt.

Von Thomas Baumann-Hartwig