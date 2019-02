40 000 Menschen in Sachsen stottern – und stoßen immer noch auf viele Vorurteile. Der Verein MuSe e.V. bietet in diesem Rahmen ein Sprechtraining an, egal, ob stottern, stocken oder rhetorische Nachhilfe. Jeden dritten Montag im Monat treffen sie sich zur Arbeit an der eigenen Sprechweise – nun waren wir einmal mit dabei.