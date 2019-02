Dresden

Im Herbst 2019 werden die ersten Sozialwohnungen in Dresden fertig. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) hat aber auch mit Rückschlägen und Widerständen zu kämpfen. WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel gibt im DNN-Interview Auskunft über die Zukunft des sozialen Wohnungsbaus in Dresden.

Frage: Der Stadtrat hat das

Vorhaben an der Florian-Geyer-Straße gestoppt

. Was bedeutet das für den sozialen Wohnungsbau in Dresden?

Steffen Jäckel: Der Stadtrat will ein Gebäude mit 22 Meter Höhe und kein Hochhaus. Im Beschluss wird eine soziale Durchmischung gefordert. Das ist eine Aufgabenstellung an die Verwaltung. Es besteht der Wunsch, dass die WiD nicht nur belegungsrechtsgebundenen Wohnraum schafft. Das muss die Verwaltung nun prüfen. Die Prüfaufgabe ist äußerst umfangreich. Es geht um gesellschafts- und haushaltsrechtliche Fragestellungen.

„Wir gehen davon aus, Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen zu bauen“

Wieso ist das so kompliziert?

Die Aufgabe der WiD ist es bisher, Sozialwohnungen zu bauen. Dafür ist das Unternehmen gegründet worden. An dieser Aufgabe haben wir unsere Planungen ausgerichtet: Die Grundrisse der Wohnungen, die Zahl der Stellplätze, die ökonomischen Grundlagen des Bauens. Wir gehen davon aus, Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen zu bauen. Deshalb habe ich die Planungen für die Florian-Geyer-Straße gestoppt. Ich warte auf eine angepasste Aufgabenstellung für die WiD, die den Mehrheitsbeschluss des Stadtrats abbildet.

Wie könnte diese denn aussehen?

Aus meiner Sicht sind zwei Richtungen denkbar. Wir bauen Wohnungen auch für Schwellenhaushalte, ist die eine Variante. Also für Menschen, die keinen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein haben, aber trotzdem wegen ihres geringen Einkommens am Markt benachteiligt sind. Dann bekommen wir allerdings keine Fördermittel, denn diese gibt es nur für Sozialwohnungen. Da die Banken nicht zu 100 Prozent finanzieren, fehlen 30 Prozent Fördermittelanteil. Dieser müsste aus dem städtischen Haushalt kommen. Die andere Variante wäre, wir bauen Wohnungen im Segment von 12 bis 13 Euro Miete. Dann bekomme ich eine Baufinanzierung ohne städtischen Anteil hin.

Demokratischer Lernprozess wichtig

Gibt es nicht genug Wohnungen in diesem Segment? Soll die WiD da auch noch mitmischen?

Diese Frage stelle ich mir auch. Wir würden in ein funktionierendes Marktsegment eingreifen. Das muss die Politik im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten entscheiden. Aber das muss in den nächsten Wochen sachlich aufbereitet werden, damit eine Entscheidung für die künftige Ausrichtung der WiD getroffen werden kann. Letztendlich soll es eine Variante sein, die den Mehrheitswillen des Stadtrates abbildet.

Wie weit wirft der Beschluss zur Florian-Geyer-Straße die WiD zurück?

Ich hätte mir gewünscht, dass die Debatte vor anderthalb Jahren geführt worden wäre. Aber ich hake das als demokratischen Lernprozess ab, auch das ist wichtig. Wenn ich sehe, wie weit wir in der kurzen Zeit gekommen sind, gibt es keinen Grund, sich zu verstecken. Andere Städte beneiden Dresden um das Instrument WiD. Darauf dürfen Stadtrat und Verwaltung auch mal stolz sein.

„Eine Immobilie definiert sich über ihr Erscheinungsbild“

Nun gibt es auch an anderen Standorten Widerstand gegen den sozialen Wohnungsbau. Viele haben Angst vor einer Ghettoisierung. Ein berechtigter Einwand?

Nein. Ein einzelnes WiD-Mehrfamilienhaus macht einen Stadtteil ja nicht zum Ghetto. Gemeinsam ist den WiD-Mietern ein geringes Haushaltseinkommen. Darunter fällt aktuell jeder fünfte Dresdner Haushalt. Wenn das zu einer Ghettoisierung führen soll, dann müsste das geahnte Problem ja bereits heute ein flächendeckendes in Dresden sein – auch ohne ein einziges real existierendes WiD-Haus. Wir können über die unterschiedlichen Wohnungsgrößen in jedem Haus positiven Einfluss nehmen. Das ist der Unterschied zu den traditionellen Plattenbaugebieten aus DDR-Zeiten. Dort war ab der ersten Etage alles gleich. Hier hat Dresden über das Konzept der sozialen Stadt reagiert und einer Ghettoisierung erfolgreich entgegengewirkt. Die WiD ist in diesen Gebieten kaum vertreten. Wir haben Standorte wie die Ulmenstraße. In diesem Gebiet gibt es sehr gemischte Haushaltseinkommen. Will man allen Ernstes behaupten, dass dort 22 Sozialwohnungen zu einer Ghettoisierung führen?

Wie können Sie mehr Akzeptanz für den sozialen Wohnungsbau bei den Nachbarn erzeugen?

Eine Immobilie definiert sich über ihr Erscheinungsbild, noch bevor der erste Mieter eingezogen ist. Aus kaufmännischer Sicht ist es zwar schade, dass wir keinen seriellen Wohnungsbau machen können, weil es die Grundstücke nicht zulassen. Aber der große Vorteil besteht darin, dass ich dafür sorgen kann, dass die Häuser aufgrund ihrer individuellen ortstypischen Anpassung im Wohngebiet akzeptiert werden. Wir können einen Baukörper auch mal einen Meter verrücken oder ein Schrägdach bauen, damit sich das Haus der Wohngegend anpasst.

„Die WiD prüft nicht, wer in Deutschland leben darf“

Bestehen nicht vor allem Vorbehalte gegenüber den künftigen WiD-Mietern?

Ich kann diese Pauschalargumente nicht teilen. Über verschiedene Haushaltsgrößen erreichen wir doch auch eine Altersdurchmischung. Wir sollen 40 Prozent unseres Wohnungsbestandes für Singles bauen und 20 Prozent für Haushalte mit zwei Personen. Diese Wohnungen sind auch geeignet für Senioren. Der durchschnittliche Rentner-Haushalt in den neuen Ländern ist berechtigt, einen Wohnberechtigungsschein zu beantragen.

Was ist mit Flüchtlingen?

Die WiD prüft nicht, wer in Deutschland leben darf. Hierfür gibt es andere Zuständige. Wer einen Aufenthaltsstatus hat und die Einkommensgrenzen des Wohnberechtigungsscheins nicht überschreitet, gehört genauso zur WiD wie zur Vonovia oder anderen Vermietern.

Alle Altersgruppen und soziale Verhältnisse berücksichtigen

Wer entscheidet denn darüber, wer in die neuen Sozialwohnungen ziehen darf?

Dazu wird es eine Arbeitsrichtlinie der Verwaltung geben, die fertig sein wird, wenn die ersten geförderten Wohnungen am Markt zur Verfügung stehen. Ziel ist es, alle Altersgruppen und sozialen Verhältnisse zu berücksichtigen: Jung und Alt, mit Kind und ohne Kind, behindert und nicht behindert. Wenn dann noch gewährleistet wird, dass die WiD ein Mitspracherecht erhalt, was soll dann noch schiefgehen?

Wie gehen Sie mit den Einwänden der künftigen Nachbarn von WiD-Wohnungen um?

Ich erhalte sehr viele E-Mails und antworte persönlich. Darüber ist der eine oder andere verwundert, aber es gehört sich so. Wer eine Frage sachlich stellt, darf auch mit einer Antwort rechnen. Ich versuche, Ängste durch Kommunikation und Information abzubauen. Die Leute sollen verstehen, warum etwas geschieht. Ich werde nicht nur Befürworter gewinnen, aber wenigstens Menschen, die die Hintergründe kennen. Wenn ich weiß, was die Nachbarn wollen, kann ich das den Planern sagen.

Einsprüche sind demokratisches Grundrecht



Die Nachbarn in der Bulgakowstraße wollen keinen sozialen Wohnungsbau vor der Haustür

. Und nun?

Einsprüche und Petitionen sind ein demokratisches Grundrecht. Es ist legitim, wenn Nachbareigentümer Widerspruch gegen Bauvorhaben einlegen. Im Übrigen haben die Widerspruchsführer nicht aufgeführt, dass sie etwas gegen den sozialen Wohnungsbau an dieser Stelle haben. Wenn etwas nicht im Genehmigungsverfahren beachtet wurde, muss das korrigiert werden. Aktuell werden die Widersprüche von der Bauaufsicht bearbeitet und danach werden wir sehen, ob wir an den Planungen etwas anpassen müssen.

Viele Menschen entdecken jetzt das lieb gewonnene Biotop vor ihrer Haustür. Wie begegnen Sie den Konflikten, die durch Nachverdichtungen entstehen?

Der überwiegende Teil der Grundstücke, die wir bebauen, war vor dem Zweiten Weltkrieg bebaut. Meist mit einer höheren Dichte als jetzt. Teilweise ist der Grad der Versiegelung nach Abschluss unserer Vorhaben geringer als vorher, wenn ich an die Garagenhöfe denke, bei denen die Flächen mitunter komplett zubetoniert waren. Selbstverständlich sind alle Belange des Naturschutzes aber auch von der WiD einzuhalten. Hierzu gehören Ersatzpflanzungen genauso wie der Schutz bedrohter Tierarten.

Erste Wohnung im September oder Oktober fertig

Wann wird die erste WiD-Wohnung in Dresden fertig?

Im September oder Oktober 2019. Das hängst vom Winter ab. In der Ulmenstraße stehen die Wände für das Erdgeschoss. Ich sage aber auch: Wir werden kein Geld für Winterbaustellen ausgeben. Das verbietet sich von selbst. Wir haben kein zwingendes Eröffnungsdatum für ein Haus wie bei einer Schule. Wenn wir bei Winterwetter unsere Baustellen beheizen, überschreiten wir die Baukosten.

Welche Vorhaben nimmt die WiD 2019 in Angriff?

Im zweiten Quartal die Alemannenstraße mit 35 Wohnungen und die Lugaer Straße mit 25 Wohnungen, es folgen die Kipsdorfer Straße mit 27 Wohnungen und die Bulgakowstraße mit 35 Wohnungen. Für weitere Vorhaben hat die WiD die Bauanträge gestellt.

„Wir sind finanziell gut ausgestattet“

Im Haushalt stehen drei Millionen Euro pro Jahr für den sozialen Wohnungsbau. Sind Sie zufrieden mit der finanziellen Ausstattung?

Wir sind finanziell gut ausgestattet. Der Stadtrat hat acht Millionen Euro Startkapital in die WiD eingelegt. Damit können wir alle Vorplanungen finanzieren, um Bauanträge zu stellen. Drei Millionen für Grundstücksankäufe sind keine Riesensumme. Aber die Stadt stellt Geld für den sozialen Wohnungsbau im Haushalt zur Verfügung. Auch das ist ein demokratischer Prozess, der sich entwickelt.

Von Thomas Baumann-Hartwig