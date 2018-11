Dresden

Zum sechsten Mal laden die Dresdner Hotels die Sachsen zum „Urlaub in deiner Stadt“ ein. Alle Dresdner und Sachsen mit angegebenem Wohnsitz in Sachsen haben die Möglichkeit, an mehreren ausgewählten Terminen im Januar und im Februar zu günstigen Preisen in einem Hotel der Landeshauptstadt zu übernachten. Ab 5. Dezember, 14 Uhr, können die Angebote unter anderem per E-Mail unter info@urlaubindeinerstadt.de gebucht werden, teilte die Dresden Information GmbH mit, die das Angebot organisiert. Telefonische Reservierungen sind unter der kostenlosen Rufnummer 0800/1022444 möglich.

Teilnehmen werden in diesem Jahr 22 Dresdner Hotels. Dazu zählen das Hilton Dresden, das Dorint Hotel Dresden, die Ibis Hotels Dresden, das Hotel Indigo am Wettiner Platz, das Westin Bellevue, das Vienna House QF, das Hotel Elbflorenz, das Intercity Hotel, das Leonardo Hotel, das Pullman Dresden Newa, das Schlosshotel Pillnitz, das Penck Hotel, das Maritim Hotel, das Steigenberger Hotel de Saxe, das Hotel Bülow Residenz, das Hotel Bülow Palais, das NH Hotel Dresden Neustadt, das Holiday Inn Express Dresden Citty Centre, das Innside Dresden, das Hyperion Hotel am Schloss, das Amedia Hotel Elbpromenade und das Courtyard by Marriot Dresden.

Die Hotels bieten Übernachtungen ab 29 Euro pro Person an, das Frühstück und ein Willkommensdrink sind im Preis enthalten. Viele Hotels bieten außerdem Zusatzleistungen für Interessenten an. An der Aktion beteiligen sich nicht nur Dresdner Hotels, sondern auch neun Übernachtungsstätten in Leipzig, vier in der Sächsischen Schweiz, drei im Sächsischen Elbland, vier im Altenburger Land und zwei in Chemnitz, kündigte die DIG an.

www.urlaubindeinerstadt.de

Von Thomas Baumann-Hartwig