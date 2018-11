Dresden

„Eine Änderung der Großwetterlage ist nicht in Sicht“, sagt Franziska Reinfried, die Meteorologin des Umweltamtes Dresden. Auch in den nächsten 14 Tagen werde es „keine nennenswerten Niederschläge“ geben. Von einem tagelang anhaltenden Landregen könne man derzeit nur weiter träumen. Reinfried rechnet maximal mit „einer kleinen Störung“, die mal an einem Tag ein paar Tropfen bringen könnte. Das falle aber bei dem enormen Niederschlagdefizit kaum ins Gewicht.

„Das Hoch über Nordosteuropa, das dort seit Februar liegt, hat sich fest etabliert“, erklärt die Meteorologin. Die Ursache sei das Abnehmen der Geschwindigkeit des über Mitteleuropa gelegenen Starkwindbandes (Jetstream). „Infolge der globalen Erwärmung schreitet die Eisschmelze in der Arktis drastisch voran. Die Temperaturen steigen dadurch dort immer stärker und schneller. In Folge verringert sich der Temperaturunterschied zwischen Pol und Äquator, was sich letztlich auf die Windgeschwindigkeit des Jetstreams auswirkt.“ Die Wellen, in denen das Starkwindband verlaufe, seien stärker nach Norden und Süden ausgelenkt und hätten die Eigenschaft, länger vor Ort zu verharren. „Dadurch bleiben Wetterlagen stationär.“

Das Hoch über Nordosteuropa halte sich also weiter, erklärt Reinfried. Das Jahr 2018 werde damit mit ziemlicher Sicherheit eines der drei trockensten Jahre seit 1917 werden.

Von Catrin Steinbach