1700 Besucher haben die „Pillnitzer Gewächshaustage“ am Wochenende, 2. und 3. März, genutzt, um sich ein Bild von der Pflanzenforschung am Standort zu machen.

Baumschulgärtner Christian Tempel, der in Pillnitz gerade seine Meisterausbildung absolviert, erklärt Björn (9), Neele (9) und Anni (9) sowie deren Opa Michael Bohne aus Dohna, wie man Steckhölzer macht und daraus ganz leicht neue Sträucher zieht. Quelle: Catrin Steinbach

„Am Sonntag waren ausgesprochen viele Familien mit Kindern da, was uns ausdrücklich gefreut hat. Zudem fanden viele Gartenfreunde, Kleingärtner und Fachleute auch von weiter her den Weg nach Pillnitz“, so Karin Bernhardt. Sie ist Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), dem Hauptveranstalter der „ Gewächshaustage“. Zudem informierten das Julius-Kühn-Institut für Züchtungsforschung an Obst und die Hochschule für Technik und Wirtschaft über ihre Forschungsarbeiten.

Besucher des Gewächshaustages in Dresden-Pillnitz am 2. März probieren am Stand eines Meisterschülers aus Pillnitz Ingwersuppe. Denn 2019 standen die"Pillnitzer Gewächshaustage" unter dem Motto „pflanzen wurzeln“. Dieser Meisterschüler widmete sich der Ingwerwurzel, ihren Bestandteilen, dem Gesundheitswert und hatte dazu diesen Stand gestaltet. Quelle: Catrin Steinbach

Sehr viel Mühe hatten sich die Pillnitzer Meisterschülerinnen und -schülern aus der Gartenbranche mit der Gestaltung einer Ausstellung zum Thema „pflanzen wurzeln“ gegeben. Anschaulich konnten sich die Besucher an verschiedenen Stationen darüber informieren, wo man Kletterpflanzen mit Haftwurzeln besser nicht hinpflanzt, wie man wuchernden Pflanzen Einhalt gebieten kann, was Vor- und Nachteile verschiedener Pflanzsubstrate sind oder auch wie man ganz einfach Gehölze vermehrt. An einem Stand gab es mit Ingwersuppe und mehr sogar ein kleines kulinarisches Highlight. Denn der Meisterschüler an diesem Stand wollte den Besuchern die „Wunderwurzel Ingwer“ nahe bringen.

Die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt, so die Meinung aller Beteiligten. Die hätten sich über die vielen positiven Besucherreaktionen sehr gefreut, so Stephan Wartenberg, Referatsleiter Zierpflanzenbau und stellvertretender Abteilungsleiter Gartenbau des LfULG am Sonntagabend.

Von Catrin Steinbach